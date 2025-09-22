На Волыни священник рукоположил уклониста в диаконы за 10 тыс. долларов: чем все закончилось

На Волыни правоохранители разоблачили скандальную схему, связанную с попыткой избежать мобилизации во время военного положения. Священнослужитель обещал мужчинам, которые подлежат призыву, легальный способ получить отсрочку от службы через рукоположение в диаконы.

За такую деятельность ему грозит до восьми лет заключения. Об этом пишет ZAXID.NET, ссылаясь на пресс-секретаря спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко.

Что известно

По данным следствия, священник предлагал за 10 тыс. долларов официальное рукоположение мужчины в диаконы одной из церквей, что давало бы ему возможность избежать мобилизации и исключения из реестра "Оберег". Чтобы придать процессу "реалистичности", священник советовал приобрести специальную одежду и изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тыс. грн он получил на банковскую карточку, остальные 8 тыс. долларов – наличными во время личной встречи.

Во время санкционированных обысков дома и в автомобилях священника правоохранители изъяли средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Священнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ и Государственной пограничной службой разоблачили масштабную схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Одним из организаторов этого "коридора" оказался инспектор пограничной службы, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правоохранители разоблачили на коррупционной схеме подполковника Минобороны во Львове. Он способствовал выезду уклонистов за границу. Отмечается, что он также помогал мужчинам призывного возраста с отсрочкой от мобилизации.

В начале сентября, в столице задержали "турагента", который организовывал мужчинам выезд из Украины в Румынию за 13,5 тыс. евро."Клиентам" он обещал безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда – переход за границу пешком.

