Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в Положение о порядке выполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах. Формально документ имеет технический характер – он гармонизирует украинские правила с европейскими стандартами ISO 20022 и Регламентом ЕС № 260/2012.

Однако в тексте проекта содержится новация, которая имеет значительно более широкие последствия для бизнеса, чем кажется на первый взгляд.

Речь идет о новом механизме принудительного взыскания средств с валютных счетов.

Продажа валюты без задержек

Проект предусматривает, что банк обязан выполнить платежную инструкцию контролирующего органа на принудительное списание средств в национальной валюте путем продажи иностранной валюты, находящейся на счете должника.

Продажа валюты должна состояться не позднее следующего операционного дня после списания.

Фактически это означает, что:

налоговый долг может быть погашен за счет валютных средств;

банк обязан конвертировать валюту в гривню;

валютные остатки больше не могут "задерживать" процесс взыскания.

Если раньше наличие средств в валюте создавало техническую паузу или усложняло процедуру, теперь такая возможность устраняется.

Банк больше не проверяет судебное решение: изменение процессуальной роли

Отдельного внимания заслуживает норма, согласно которой контролирующий орган больше не подает банку судебное решение или решение руководителя (или уполномоченного лица), на основании которого оформлена платежная инструкция на принудительное списание.

Фактически банк будет выполнять платежную инструкцию исключительно на основании самого документа, полученного от контролирующего органа, без дополнительного подтверждающего пакета.

С формальной точки зрения это упрощение процедуры. Банк перестает быть субъектом, который проверяет наличие и корректность судебного решения. Его функция сужается до технического выполнения платежной инструкции – при условии соответствия ее реквизитов требованиям Положения.

Однако с процессуальной точки зрения это существенное переформатирование баланса.

Ранее наличие судебного решения в пакете документов фактически создавало дополнительный уровень документальной верификации. Хотя банк и не оценивал правомерность решения по сути, сама необходимость его представления выполняла роль дополнительного предохранителя от технических или процедурных ошибок.

После внесения изменений этот элемент контроля устраняется. Банк не анализирует правовое основание взыскания и не проверяет судебный документ – он полагается на сам факт оформления инструкции контролирующим органом.

В то же время важно подчеркнуть: речь не идет об отмене судебного контроля как такового. Налогоплательщик сохраняет право обжаловать решение контролирующего органа в административном или судебном порядке. Однако обжалование будет происходить уже после фактического списания средств, а не до его выполнения банком.

Таким образом, меняется не правовая основа взыскания, а процессуальная архитектура его реализации. Механизм становится более быстрым и менее зависимым от документального сопровождения, но в то же время концентрирует больше доверия к первичному решению контролирующего органа.

Практическое значение этого изменения будет заключаться в том, насколько эффективно будут работать механизмы обжалования и возврата средств в случае ошибки или отмены решения. Именно здесь и будет проходить граница между процедурной оптимизацией и потенциальным риском для плательщика.

Курсовой риск для должника

Поскольку валюта продается на рынке, сумма конвертации зависит от курса на момент продажи.

Это означает, что:

должник не контролирует момент конвертации;

возможны курсовые потери;

гривневая сумма, которая будет списана, будет определяться рыночными условиями.

Таким образом, налоговый долг фактически становится чувствительным к валютной динамике.

Смена счета больше не поможет

Еще одна важная новация: арест средств не прекращается в случае изменения номера счета плательщика.

Если счет закрыт из-за технической процедуры смены номера, арест переносится на новый счет.

Это закрывает возможность обойти ограничения путем изменения реквизитов.

Европейский контекст

Часть изменений действительно направлена на гармонизацию украинских правил с европейскими стандартами. Переход на ISO 20022 и обновление кодов платежных инструкций является техническим, но необходимым шагом для интеграции в международное платежное пространство.

В то же время в странах ЕС принудительное взыскание средств сопровождается четким многоуровневым контролем, а банки имеют четко определенные процессуальные границы своего участия.

Украинский проект делает акцент на скорости исполнения и минимизации технических барьеров для взыскания.

Что это означает для бизнеса

Для компаний, имеющих валютные счета, это означает:

валютные средства больше не являются менее ликвидным активом в контексте налогового долга;

взыскание будет происходить быстро;

конвертация будет осуществляться без участия плательщика;

изменение счета не влияет на арест.

Фактически валютные счета становятся полностью интегрированными в механизм принудительного исполнения.

Является ли это усилением контроля?

Да. Но скорее в техническом, чем в политическом смысле.

Государство устраняет пробел, который позволял должникам откладывать выполнение обязательств через валютную форму хранения средств.

Вопрос заключается в другом – будет ли обеспечен достаточный процессуальный баланс и прозрачность применения этого механизма.

Ведь скорость взыскания не должна подменять собой гарантии прав плательщика.

Вывод

Предложенные изменения выходят далеко за пределы технического обновления платежных правил. Они фактически формируют новую логику выполнения решений контролирующих органов – более быструю, более автоматизированную и менее зависимую от процедурных пауз.

После принятия постановления валютные счета перестанут выполнять роль своеобразного "отсрочивающего механизма" в случае налогового долга.

Безусловно, это может повысить эффективность взыскания. Однако реальная оценка новой модели будет зависеть от того, насколько она будет уравновешена надлежащими гарантиями прав плательщика – возможностью своевременного обжалования и действенным судебным контролем.

Именно практика применения покажет, станет ли эта реформа инструментом упорядочения системы или источником новых процессуальных рисков.