"Россия чувствует безнаказанность": Украина в Совбезе ООН заявила, что не пойдет на территориальные уступки

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца заявила, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. По ее словам, путинский режим не остановит агрессию.

Представитель украинского МИД подчеркнула, что Кремль до сих пор чувствует безнаказанность за свои преступления. Об этом она заявила на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 24 февраля, сообщает "Укринформ".

Вопрос территории не обсуждается

По информации главы внешнеполитического ведомства, путинский режим чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не испытал должных последствий за свои злодеяния в Украине. По словам заместителя министра, несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров Москва продолжает использовать переговорный процесс для прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее. Суверенитет и территориальная целостность государства – основополагающие принципы Устава ООН", – подчеркнула она.

Кроме того, замминистра призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для остановки агрессора, усилить санкции, предоставить Украине дополнительные оборонные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить ответственность России за причиненный ущерб.

"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", – подчеркнула Беца.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на заморозку конфликта по нынешней линии фронта. При этом он в очередной раз подтвердил, что не намерен отдавать приказ о выводе войск из районов Донецкой области, которые находятся под контролем ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках масштабного плана по заключению мирного соглашения. Глава государства подчеркнул, что Кремль хочет отстранить его от власти.

