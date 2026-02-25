В Украине массово проверяют облэнерго из-за жалоб на отключение света: где уже нашли нарушения

В Украине проверяют обэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. Во время проверки АО "Винницаоблэнерго" обнаружили нарушения: на некоторых подстанциях персонал не полностью выполнял команды диспетчера. Это приводило к тому, что часть потребителей оставалась со светом вне графика. Из-за этого электроэнергия распределялась неравномерно.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины. Кроме того, во время проверки выявили нарушения в документах: местами в оперативных журналах не отмечались конкретные линии, которые отключались при применении графиков почасовых отключений (ГПВ). Такие нарушения затрудняют контроль работы облэнерго.

"Во время проверки установлено, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПВ. В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, что привело к неравномерному распределению ограничений", – говорится в сообщении Госэнергонадзора.

Также проверили своевременность информирования абонентов об изменении ГПВ. Были выявлены нарушения – изменения вносили без соблюдения установленных временных интервалов. Но эти корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществлялась в режиме реального времени.

Операторы системы распределения (ОСР) обязаны своевременно информировать потребителей об изменении графиков отключений. Даже во время сложностей в энергосистеме, когда отсутствие света не зависит непосредственно от ОСР и происходит оперативная балансировка. Госэнергонадзор по результатам проверки "Винницаоблэнерго" составил акт и выдал предписание по устранению нарушений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Госэнергонадзор проведет внеплановый контроль ОСР. Эти проверки ставят целью удостовериться в соблюдении требований законодательства при ограничении поставок электричества потребителям. Больше всего вопросов по равномерности отключения света возникло к пяти облэнерго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!