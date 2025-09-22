В Одесской области разоблачили правоохранителя, который переправлял мужчин в непризнанное Приднестровье: какое наказание грозит

В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ и Государственной пограничной службой разоблачили масштабную схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Одним из организаторов этого "коридора" оказался инспектор пограничной службы, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным следствия, в августе 2025 года фигурант предложил мужчине призывного возраста за 4,5 тыс. долларов помощь в выезде из Украины вне официальных пунктов пропуска и бесконтрольно для пограничных нарядов.

Он предоставлял подробные инструкции по маршруту и даже демонстрировал на мобильном телефоне участки, где можно осуществить незаконный переход.

После получения оговоренной суммы инспектора задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), что предусматривает до 9 лет лишения свободы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют другие возможные эпизоды противоправной деятельности и устанавливают полный перечень лиц, причастных к организации незаконного "коридора".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правоохранители разоблачили на коррупционной схеме подполковника Минобороны во Львове. Он способствовал выезду уклонистов за границу. Отмечается, что он также помогал мужчинам призывного возраста с отсрочкой от мобилизации.

Также, в начале сентября, в столице задержали "турагента", который организовывал мужчинам выезд из Украины в Румынию за 13,5 тыс. евро."Клиентам" он обещал безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда – переход за границу пешком.

