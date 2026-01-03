В Запорожье будут судить военных, которые организовали незаконную схему боевых доплат

В Запорожье будут судить офицеров, организовавших незаконную схему боевых доплат. Из-за махинаций командира и начальника финансовой службы воинской части "боевые" получали штабные работники, которые не находились на фронте.

Государству был нанесен ущерб на около 700 тыс. грн. Подробности раскрыли в Государственном бюро расследований.

Что известно

В ГБР объявили о завершении досудебного расследования махинаций с военными выплатами в Запорожье. Обвинительный акт уже направлен в суд.

"Следствие установило, что руководитель воинской части вместе с начальником финансовой службы создали систему обогащения для "своих". Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой. Начальник финслужбы вносил эти недостоверные данные в расчетные ведомости", – говорится в сообщении.

Согласно документам, указанные подчиненные командира части якобы воевали на Луганщине и Харьковщине. На самом деле они не выезжали с места дислокации.

"Из-за этих махинаций приближенные к руководству штабные работники успели незаконно получить почти 700 тысяч гривен "боевых" выплат. Командир воинской части и начальник финансовой службы обвиняются в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", – рассказали в ГБР.

Санкция статей, которые инкриминируют обоим подозреваемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

"Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба. Суд арестовал имущество фигурантов", – уточнили в ГБР.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ГБР задержало экс-правоохранителя из Черновцов, который скрывался от следствия. Ранее его разоблачили на схеме по переправке уклонистов за границу.

