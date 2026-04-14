Скандал с матерью военного, которая присвоила деньги сына, пока тот был в плену, получил продолжение: решение суда

Ривненский районный суд обязал мать военного Дмитрия Панчука вернуть ему почти 3,8 млн гривен государственных выплат, полученных во время его пребывания в плену. В случае отказа выполнить решение мужчина может обратиться в исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

В то же время женщина имеет право обжаловать это решение в апелляционном порядке. Подробности в комментарии "Укринформу" рассказал адвокат Панчука Василий Харчук.

По словам адвоката, суд поддержал позицию военного и обязал его мать вернуть более 3,8 млн гривен, полученных во время его пребывания в плену.

Механизм возврата средств пока не определен, а стороны могут согласовать его самостоятельно, в частности речь идет о единовременной выплате или возврате частями. В случае отказа выполнить решение Дмитрий имеет право обратиться в исполнительную службу для принудительного взыскания.

Харчук также отметил, что сторона ответчицы может обжаловать решение, однако планирует ли женщина подавать апелляцию, пока неизвестно.

Адвокат матери Дмитрия Алла Филатова также подтвердила соответствующее решение суда. По ее словам, в иске фигурировала несколько большая сумма, чем определил суд на основании справок, разница составляет примерно 100 тысяч гривен.

"Хотя суд удовлетворил иск частично, но фактически речь идет о полной сумме (за минусом ориентировочно 100 тысяч гривен), которую должна вернуть моя клиентка. Мы считаем, что судом не была применена специальная норма, которая регулирует данные правоотношения, а именно Постановление КМУ №884", – подчеркнула она.

По словам Филатовой, решение суда фактически означает, что полученные средства считаются денежным обеспечением военнослужащего и подлежат возврату.

Она отметила, что пока продолжаются судебные процессы, стороны имеют возможность заключить мировое соглашение и урегулировать конфликт. В то же время ответчица планирует обратиться в апелляционную инстанцию.

Также адвокат сообщила, что стороны уже начали прямое общение между собой без участия представителей.

Постановление КМУ № 884

Постановление КМУ № 884 от 30.11.2016 (с изменениями) регулирует порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, которые попали в плен, стали заложниками, интернированы или пропали без вести.

В таких случаях деньги выплачивают жене/мужу, а при их отсутствии – совершеннолетним детям, законным представителям или родителям.

Что предшествовало

В феврале 2026 года 22-летний житель Ровенского района Роман Панчук заявил о присвоении матерью государственных выплат, которые назначались ему. Правоохранители установили, что военный провел в плену почти три года, и за это время его семья получила около 4,2 млн гривен.

Мужчина рассказал, что подписал контракт еще до начала полномасштабной войны и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, а в плен попал в 2022 году. Домой он вернулся 6 мая 2025 года во время обмена вместе с более чем двумя сотнями военных.

После возвращения выяснилось, что выплаты во время его плена получали родственники. Сначала они это отрицали, однако впоследствии подтвердили получение средств, но заявили, что денег нет. Кроме того, Романа без его ведома выписали из жилья.

