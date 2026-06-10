На Полтавщине мужчина сообщал в Viber о местах раздачи повесток и поплатился: какое решение принял суд

В Кобеляках мужчина признан виновным в препятствовании работе Вооруженных сил Украины из-за распространения данных о мобилизационных мероприятиях. Ему назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

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Также у него конфисковали мобильный телефон. Информация обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

В течение 2025-2026 годов обвиняемый распространял в большом Viber-чате (более 4 тысяч участников) сообщения о местах пребывания военнослужащих ТЦК и СП, полиции и блокпостов. В сообщениях он использовал условные обозначения и эмодзи, чтобы передавать информацию о мобилизационных мероприятиях.

Суд Кобеляцкого района квалифицировал действия мужчины по ч.1 ст.114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности ВСУ. Он полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области мужчина предлагал работникам полиции деньги в обмен на то, чтобы его не отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК). Как выяснилось, гражданин находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

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