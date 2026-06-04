В Черкасской области мужчина предлагал полицейским деньги, чтобы его не везли в ТЦК: чем все закончилось

В Черкасской области мужчина предлагал работникам полиции деньги в обмен на то, чтобы его не отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК). Как выяснилось, гражданин находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

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Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 20 400 гривен. Об этом говорится на сайте реестра судебных решений.

Детали дела

По данным Чигиринского районного суда, инцидент произошел 4 апреля в селе Красноселье. Полицейские обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, а во время проверки установили, что его разыскивает ТЦК из-за нарушения воинского учета.

Чтобы избежать поездки в территориальный центр комплектования, мужчина предложил правоохранителям 20 тысяч гривен неправомерной выгоды (по 10 тыс. каждому), однако они отказались.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он также отметил, что искренне раскаивается в содеянном и не намеревался нарушать закон.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 20 400 гривен. Также стало известно, что сейчас мужчина проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее в суд обратился мужчина с заявлением о том, что работники территориального центра комплектования якобы незаконно задержали его и принудительно доставили для прохождения военно-врачебной комиссии. Суд пришел к выводу, что изложенные исковые требования должны рассматриваться в порядке административного судопроизводства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Полтавской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от призыва по мобилизации. Он не явился в территориальный центр комплектования в назначенный день.

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