На Львовщине задержали пограничника, который организовал незаконный выезд из страны: сколько брал за услуги. Фото
На Львовщине правоохранители задержали военнослужащего Государственной пограничной службы Украины. Его подозревают в организации незаконного выезда мужчин за границу во время военного положения. Задержание произошло сразу после получения части денег.
Информацию обнародовал Telegram канал Офиса Генерального прокурора. В сообщении указано, что подозреваемый предлагал беспрепятственный выезд в Польшу через один из пунктов пропуска.
"Он предлагал мужчинам беспрепятственный выезда в Республику Польша через один из пунктов пропуска на территории области. Стоимость таких услуг составляла 30 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.
Схема переправки
По данным следствия, пограничник организовал канал незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста. Он обещал обеспечить прохождение контроля без препятствий. И все выглядело довольно просто, по крайней мере на словах. Но именно такие схемы правоохранители сейчас отслеживают особенно внимательно.
Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это произошло сразу после передачи части оговоренной суммы. Далее, как это обычно бывает, дело перешло в процессуальную плоскость.
Детали дела
Мужчине уже сообщили о подозрении по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция этой статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.
Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется, были ли в схеме другие участники.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который предлагал "клиенту" оформить выезд за границу в статусе священнослужителя. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.
