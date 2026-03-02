На Херсонщине мужчина получил должность 'директора' от оккупантов и поплатился: предателю сообщили о подозрении

Жителю Геническа заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме из-за работы на оккупационную власть. По данным следствия мужчина был "директором" незаконно созданного россиянами учреждения на временно оккупированной части Херсонщины.

Видео дня

В мае 2024 года 52-летний мужчина согласился возглавить учреждение под названием "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Херсонской области "Станция по борьбе с болезнями животных Генического муниципального округа". Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Следователи установили, что, находясь в должности так называемого "директора", подозреваемый обеспечивал работу учреждения. Он должен был организовывать работу учреждения, проводить эпизоотический контроль в сфере животноводства и вести регистрацию домашних животных.

Во время работы коллаборационист руководствовался ветеринарными правилами и протоколами страны-агрессора. Правоохранители считают, что таким образом он способствовал функционированию оккупационной системы управления.

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Херсонщины, который пошел на сотрудничество с оккупантами. Он после захвата части региона стал "депутатом округа" и продвигал российские нарративы.

Также OBOZ.UA сообщал, сотрудники СБУ установили еще одного генерала Воздушно-космических сил ВС РФ, причастного к военным преступлениям. Российский военный Николай Варпахович отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по гражданским объектам и Киевской телебашне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!