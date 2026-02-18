На Херсонщине мужчина стал оккупационным 'депутатом округа' и продвигал российские нарративы: ему сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Херсонщины, который пошел на сотрудничество с оккупантами. Он после захвата части региона стал "депутатом округа" и продвигал российские нарративы.

В частности, злоумышленник навязывал выгодную РФ идеологию школьникам. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Коллаборационисту с Херсонщины сообщили о подозрении

Согласно сообщению, под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры жителю Херсонщины заочно сообщили о подозрении в добровольном избрании в незаконные органы власти (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Как установило следствие, 43-летний мужчина, находясь на временно оккупированной территории, присоединился к политической партии "Единая Россия" и был включен в ее избирательные списки. В сентябре 2023 года он принял участие в незаконных "выборах" в так называемый "совет депутатов Нижнесерогозского муниципального округа" – и стал "депутатом".

Уже в новом статусе подозреваемый участвовал в пропагандистских мероприятиях, во время которых публично продвигал тезисы о якобы "российском происхождении" региона, а также популяризировал вооруженные силы государства-агрессора.

В дополнение ко всему он проводил встречи со школьниками, во время которых навязывал украинским детям идеологию оккупационной власти.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Херсонской области.

