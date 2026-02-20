Мужчина притворился 'тяжелобольным', чтобы вывезти военнообязанного сына за границу: чем все закончилось

В Ивано-Франковске суд признал мужчину виновным в организации незаконной переправки через границу своего военнообязанного сына. Пенсионер притворился тяжелобольным и подделал документы, содержащие ложную информацию.

Ему назначили три года лишения свободы, однако наказание смягчили. Об этом говорится в реестре судебных решений

Детали дела

Как установил суд, во время военного положения и всеобщей мобилизации мужчина, зная о запрете выезда военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без специальных оснований, организовал незаконный выезд своего сына 1990 года рождения. Для этого он приобрел поддельные медицинские документы на свое имя – заключение ВВК и справку о якобы тяжелых нарушениях функций организма, требующих постоянного постороннего ухода.

18 февраля 2024 года на пункте пропуска "Красноильск" в Черновицкой области мужчина предъявил пограничникам "липовые" документы. В результате сын, якобы сопровождая родственника, который нуждается в постоянном уходе, незаконно пересек государственную границу Украины. В тот же день обвиняемый вернулся через пункт пропуска "Порубное".

В суде мужчина полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, объяснив, что имеет инвалидность III группы, но не нуждается в постороннем уходе. Он раскаялся и просил строго его не наказывать.

Его действия квалифицированы по:

ч. 1 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, организация и содействие такой переправке;

ч. 4 ст. 358 УК Украины – использование заведомо поддельного документа.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины, искреннее раскаяние и содействие раскрытию уголовных преступлений.

Решение суда

Суд назначил наказание:

по ч. 1 ст. 332 УК Украины – 3 года лишения свободы;

по ч. 4 ст. 358 УК Украины – штраф в размере 850 грн (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Однако, на основании ст. 75 и 76 УК Украины, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на один год. К осужденному возложены обязанности: периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Приговор может быть обжалован в Ивано-Франковский апелляционный суд в течение 30 дней с момента его провозглашения.

