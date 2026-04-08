Собирались взорвать бомбу: СБУ задержала супругов агентов РФ, которые готовили теракт в центре Харькова. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали супругов агентов РФ, которые готовили теракт в Харькове. Злоумышленники изготовили самодельную бомбу и должны были дистанционно взорвать ее в центре города.

Видео дня

Предателям грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 8 апреля.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты планировали заложить самодельное взрывное устройство в центре Харькова и взорвать его дистанционно во время большого скопления людей. Таким образом враг рассчитывал вызвать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили эти намерения и задержали агентов в областном центре во время подготовки взрывчатки в арендованной квартире.

Следствие установило, что к организации теракта была причастна местная супружеская пара наркозависимых, которую россияне заметили через Telegram-каналы во время поиска денег.

После вербовки они получили инструкции от куратора из РФ по изготовлению СВУ, выбрали цель и согласовали ее с российской стороной.

Во время обысков у задержанных изъяли готовую взрывчатку, компоненты для ее изготовления, средства дистанционного подрыва и телефоны с доказательствами связи с представителем российских спецслужб.

Следователи СБУ объявили задержанным подозрение по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – речь идет о подготовке к теракту, совершенному по предварительному сговору группой лиц.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!