Компромат на 10 млрд? Нардеп объяснил, почему Шефир мог внезапно выехать за границу. Видео

На днях бывшего первого помощника президента Украины и совладельца Студии "Квартал 95" Сергея Шефира заметили на рейсе "Варшава – Женева". Нардеп Ярослав Железняк намекнул, что выезд Шефира за границу может быть связан с новыми подозрениями НАБУ по делу преступной организации в Фонде госимущества.

Видео дня

Об этом Железняк сказал в своем блоге на YouTube-канале "Железный нардеп". "Почему выехал Шефир? Похоже, есть компромат на 10 млрд", – именно так называется его видео.

"Как строилась с самого начала прихода Зеленского коррупция... на тот момент Тимура Миндича не было... соответственно, за все важные и сенсетивные вещи отвечал на тот момент Сергей Шефир... где-то до 2021-го года все эти назначения, где-то послать депутатов, где-то дотереть с олигархами – это было не за Миндичем, эту историю выполнял как раз Шефир", – говорит Железняк.

В своем Telegram он также распространил сообщение НАБУ о подозрениях по этому делу, написав, что у него есть ощущение, "что Шефир не просто так быстро уехал... но может совпадение просто во времени".

Железняк напомнил о задержании в США Александра Горбуненко – совладельца компании "АгроГазТрейдинг", которую НАБУ подозревает в участии в "схеме" на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). Нардеп считает, что во время допросов Горбуненко мог выдать всех участников этой схемы – не только НАБУ и САП, но и ФБР.

"Этот маленький эпизод говорит нам, что этот господин, который, очевидно, был в схеме достаточно высокопоставленным человеком, и, очевидно, знал много деталей, мог выдать всех участников этой схемы ОПЗ... в том числе по материалам соответственно о легализации денег. И все это, очевидно, могло стать определенным нюансом, чтобы 19 февраля мы увидели новые подозрения", – говорит он.

Народный депутат предположил, что хищения на "Энергоатоме" могут быть связаны с другими, в частности на ОПЗ и ОГКХ, которые фигурируют в деле ФГИУ. "И вот эта схема легализации так же может быть связана", – добавил Железняк.

Когда выехал Шефир и что он говорит

Экс-помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир выехал за границу на следующий день после объявления подозрения экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко. Шефира сфотографировали в аэропорту Варшавы 17 февраля, сообщает "УП". Затем мужчину заметили на рейсе "Варшава – Женева".

"И снова совпадение. Ведь именно в Швейцарии обосновалась семья Германа Галущенко, к которой, по его словам, он и направлялся, когда его сняли с поезда", – сказано в статье.

В комментарии медиа Шефир подтвердил, что выехал за границу: "Да, я выехал по своим делам, и это никак не связано с расследованием НАБУ, и уже в эти выходные буду в Киеве".

Подозрения НАБУ по делу ФГИУ

19 февраля в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что четверо фигурантов дела о нанесении государству ущерба на более 700 млн грн преступной организацией, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества, получили подозрения. Сейчас следствие по делу завершено, а разоблачение самой схемы стало одним из самых громких в истории антикоррупционных органов.

В НАБУ отметили: участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на более чем 10 млрд грн.

Там напомнили, что весной 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации.

Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) , 99,56% акций которого принадлежат государству.

касался , 99,56% акций которого принадлежат государству. Второй эпизод касается Объединенной горно-химической компании (ОГКХ), 100% принадлежат государству в лице ФГИУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 15 февраля, при попытке пересечения границы был задержан экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко. Украинские пограничники и НАБУ сняли его с поезда.

В НАБУ подтвердили, что Галущенко является подозреваемым по делу "Мидас". Ему объявлено подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации: украденные на украинской энергетике деньги экс-чиновник тратил, в частности, на оплату обучения своих детей.

Герман Галущенко пытался обжаловать в Высшем антикоррупционном суде свое "незаконное задержание". ВАКС удовлетворил жалобу частично, но бывший топ-чиновник остался под стражей. Впоследствии подозреваемого отправили под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

19 февраля НАБУ выдало новую порцию "пленок Миндича". Стало известно, что бывший министр энергетики был ключевым элементом международной схемы откатов в "Энергоатоме", через которую с 2021 до 2025 года перечислили более 112 млн долларов США в фонд на Ангилье и счета в трех швейцарских банках. Через связанные компании и семью он легализовал более 7,4 млн долларов, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдано наличными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!