ВАКС оставил Галущенко под стражей, но частично удовлетворил жалобу о задержании: все подробности

Экс-министр энергетики Герман Галущенко, один из подозреваемых по делу "Мидас", пытался обжаловать в Высшем антикоррупционном суде свое "незаконное задержание". ВАКС удовлетворил жалобу частично, но бывший топ-чиновник остался под стражей как минимум до 17 февраля, когда ему будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщило "Суспільне". Отметим, что заседание суда состоялось в понедельник, 16 февраля, на следующий день после того, как Галущенко задержали при попытке выехать из Украины.

Подробности задержания

В зале суда адвокат фигуранта рассказал, что пограничники на пункте пропуска якобы звонили детективам НАБУ и сообщили им, что Галущенко планирует выехать из страны.

Ориентировочно между 6:00 и 06:30 утра воскресенья экс-министр выразил желание покинуть пункт пропуска и вернуться в Киев. Пограничники якобы заявили ему, что ждут "гостей". Уже в 9:00 туда прибыли сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Галущенко был доставлен в столицу около 19:00.

Сам он пожаловался: мол, "никогда не прятался" и все "происходит как в России".

"Когда можно любого просто вытащить, одеть ему что угодно на голову и потом рассказывать, что "ждите, мы составляем подозрение", – возмущался подозреваемый в коррупционном правонарушении.

Что предшествовало

НАБУ и САП объявили бывшему министру энергетики подозрения по двум статьям Уголовного кодекса:

"создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней";

"легализация имущества, полученного незаконным путем".

Следствие утверждает, что Галущенко причастен к так называемому делу "Мидас", касающемуся масштабного хищения средств в "Энергоатоме". Украденные на украинской энергетике деньги чиновник тратил, в частности, на оплату обучения своих детей в Швейцарии. Сумма вероятной легализации – более 400 миллионов гривен.

16 февраля, комментируя это обвинение, Галущенко утверждал, что оплачивал обучение "законным способом".

"Это отдельный вопрос, я не хочу на него отвечать. Но поверьте, там все законным способом... Это что, секрет, что у меня дети за границей? Это есть в материалах дела. Я когда показания давал, рассказал об этом", – говорил фигурант.

Как писал OBOZ.UA:

– Скандал вокруг операции НАБУ и САП под названием "Мидас" вспыхнул в ноябре прошлого года. Тогда, 10 ноября, детективы обнародовали первые фрагменты аудиозаписей по делу о топ-коррупции в энергетике. На записях фигуранты говорили о защите энергообъектов, "Энергоатоме" и проекте на 4 миллиарда.

– В тот же день на резонансное расследование и факты, ставшие достоянием общественности, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил необходимость наказания виновных.

– В НАБУ еще в ноябре заявляли, что фигурантами схемы были "Рокет", который был советником экс-министра энергетики Германа Галущенко; "Тенор", который был исполнительным директором по физической защите и безопасности "Энергоатома"; известный бизнесмен и еще четыре человека.

– Герман Галущенко сначала проходил по делу "Мидас" в статусе свидетеля, но детективы установили новые факты и теперь бывший министр является подозреваемым.

