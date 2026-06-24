ГБР начало расследование ситуации в полку "Скала": сообщалось о десятках небоевых смертей

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в связи с возможными нарушениями в штурмовом полку "Скала". Поводом послужили обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих.

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В настоящее время следователи проверяют обстоятельства и устанавливают всех причастных. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Ситуация в "Скале"

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" зафиксированы десятки смертей среди новобранцев еще до их участия в боевых действиях. Родственники военных и сами бойцы заявляют о системных проблемах – от ненадлежащей медицинской помощи до жестокого обращения. В то же время в подразделении опровергают большинство обвинений и подчеркивают соблюдение стандартов.

История самого подразделения "Скала" резко изменилась в конце 2025 года, когда отдельный штурмовой батальон был преобразован в полноценный полк. С тех пор он стремительно вырос и фактически вышел за пределы стандартной структуры, подчиняясь напрямую высшему командованию. Параллельно с ростом начали поступать и первые массовые жалобы от военнослужащих и их семей.

По данным журналистов издания "Бабель", только за период с конца осени 2025 года до весны 2026-го удалось подтвердить как минимум 26 смертей среди новобранцев. Речь идет преимущественно о молодых и физически здоровых мужчинах, не имевших серьезных хронических заболеваний. Большинство из них умерли от пневмонии, однако родственники почти единодушно заявляют о несвоевременном или ненадлежащем оказании медицинской помощи.

В самом полку подчеркивают, что эти случаи не носят массовый характер, учитывая масштабы подразделения. В то же время в Офисе военного омбудсмена признают: доля смертей, не связанных с боевыми действиями, в "Скале" действительно выше, чем в других подразделениях, хотя и не критически отличается. Одной из ключевых проблем называют организацию медицинского обеспечения.

Отдельную категорию составляют случаи с признаками насилия. Некоторые военные, проходившие подготовку в "Скале", рассказывают о избиениях, жестоком обращении и попытках подавления любого сопротивления. По их словам, тех, кто пытался сбежать или открыто выражал недовольство, могли подвергать физическому наказанию. В показаниях фигурируют истории о стрельбе по беглецам, избиениях и серьезных травмах.

Один из военных, пытавшийся покинуть подразделение, утверждает, что после задержания его жестоко избили – сломали ребра и выбили зубы. Другой случай касается бойца, получившего многочисленные осколочные ранения во время пребывания на территории части, после чего он долгое время не получал надлежащего лечения.

Также имеются свидетельства об использовании заминированных территорий вокруг учебных баз и применении оружия против тех, кто пытался сбежать. В подразделении эти обвинения отрицают и заявляют, что не применяют боевые патроны против своих военнослужащих.

Родственники погибших неоднократно отмечают, что их близкие перед смертью сообщали о избиениях и плохих условиях содержания. По их словам, в военные госпитали их часто доставляли уже в критическом состоянии.

Позиция представителей полка

В самом подразделении часть обвинений опровергают. Представители полка заявляют, что строгие меры могут применяться только к отдельным военнослужащим, в частности к тем, кто склонен к самовольному оставлению части.

В то же время признается, что подготовка является сложной и физически изнурительной, поскольку полк участвует в самых тяжелых боевых операциях.

ГБР возбудило уголовное дело

Сотрудники Государственного бюро расследований внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам, изложенным в журналистских материалах о штурмовом полке "Скала". Производство возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Следствие проверяет информацию о возможном применении насилия в отношении военнослужащих, превышении полномочий со стороны командования и других нарушениях. В ГБР подчеркивают: каждый подобный сигнал тщательно анализируется в соответствии с законом.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По результатам расследования действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта во время прохождения базовой военной подготовки (БВП) скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию (воспаление легких). Родственники погибших заявляют о возможной халатности и требуют расследования. Обстоятельства госпитализации и лечения в настоящее время проверяют правоохранительные органы и военный омбудсмен. По данным СМИ, все трое погибших были военнослужащими полка "Скала".

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