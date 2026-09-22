Худиев, который фигурировал в материалах дела "Карфаген", до сих пор работает в Офисе генпрокурора – ЦПК

Заместитель начальника Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Айдин Худиев, упоминавшийся в материалах дела "Карфаген", на данный момент не уволен из органов прокуратуры. Также его не отстранили от должности.

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Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Там отметили, что служебное расследование в отношении Худиева до сих пор продолжается.

Что известно

По информации ЦПК, приказ об увольнении Худиева, судя по ответу Офиса генпрокурора на запрос ЦПК, не зарегистрирован. Кроме того, Худиева, как отметили в ЦПК, не отстранили от должности.

"В Офисе генпрокурора лишь сообщили, что служебное расследование в отношении Худиева, назначенное еще 3 августа после возбуждения дисциплинарного производства по заявлению общественной организации "Межа", до сих пор продолжается", – говорится в материале.

Кто такой Айдин Худиев

В Центре противодействия коррупции напомнили, что во время июльской атаки на НАБУ и САП в 2025 году Худиев был советником тогдашнего генпрокурора Руслана Кравченко.

Также ЦПК ранее писал, что Худиев принимал активное участие в преследовании детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

В частности, как утверждает ЦПК, он участвовал в фабрикации эпизода о якобы махинациях с налогами.

А уже 11 августа 2025 года, менее чем через месяц после массовых обысков у сотрудников НАБУ, Худиев получил должность заместителя начальника департамента – начальника управления в ОГП.

В июне этого года подчиненный Худиева, по данным ЦПК, возобновил уголовное производство против ЦПК, которое было закрыто еще десять лет назад.

"В марте 2026 года прокурор получил доступ к документам Посольства США, касающимся донорской программы, из-за которой Генпрокуратура пыталась преследовать ЦПК еще в 2016 году", – отметили в ЦПК.

А во время рассмотрения дела "Карфаген", как утверждает ЦПК, прокурор САП цитировал записи, из которых следует, что Сергей Кропива и Худиев координировали обыски в "не своих" колл-центрах. На одной из записей Кропива говорит о необходимости "все координировать с Айдином" и о том, чтобы без их ведома и разрешения ничего не происходило.

Кроме того, как отмечает ЦПК, прокурор САП заявил, что на рабочем месте Худиева нашли 50 тысяч долларов.

Несмотря на все это, по данным ЦПК, Худиев остается в Офисе генпрокурора, и даже служебное расследование, которое длится уже более месяца, не стало основанием для его отстранения.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал материалы, в частности протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов о негласных следственных действиях.

14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, в частности в связи с якобы подделкой документов для получения неправомерной выгоды. В НАБУ заявили, что работают в штатном режиме, и опровергли факт вручения такого подозрения.

Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о "крышевании" колл-центров. В ночь на 14 сентября Кравченко пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле.

Он подтвердил свой выезд в соцсетях, указав, что находится в служебной командировке за рубежом для встреч с международными партнерами. По данным журналистских расследований, он самостоятельно оформил себе 5-дневную командировку в Париж якобы для участия в заседании парламентской сети ПАСЕ. За несколько дней до этого Украину также покинула его жена.

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что не располагают подробной информацией о поездке, а ГПСУ отметила, что пропуск был оформлен при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили от должности семерых сотрудников. Сам Руслан Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

Вскоре он все-таки подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Кравченко назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

Также мы писали о том, что экс-генпрокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18 сентября, 21 сентября на работу не вернулся.

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