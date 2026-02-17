Хотел полной оккупации региона: СБУ задержала агента ФСБ, который наводил авиабомбы на Славянск. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который ждал прихода вражеских войск и наводил авиабомбы на Славянск Донецкой области. Предателем оказался 51-летний местный житель.

Видео дня

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 17 февраля.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом 51-летний охранник местной котельной, который корректировал российские обстрелы Славянска", – говорится в сообщении.

Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый привлек внимание вражеских спецслужб после того, как оставлял в Telegram-каналах пророссийские комментарии.

Расследование установило, что после смены на энергетическом объекте он обходил прифронтовой город и собирал информацию о местах наибольшей концентрации личного состава и техники Сил обороны.

Заметив украинских военных, злоумышленник отмечал их координаты на электронных картах и фиксировал приблизительную численность, типы вооружения и назначение расположенных рядом зданий. Во время таких "прогулок" он также анализировал последствия недавних ударов по Славянску.

Агент задержан, ему объявлено о подозрении

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность агента и после обеспечения безопасности позиций украинских военных задержали его по месту жительства.

Во время обыска был обнаружен обустроенный подземный тайник, где предатель планировал скрываться в случае боев в городе. Также изъято два мобильных телефона, которые он использовал для конспиративной связи с представителями ФСБ через мессенджер.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, накануне СБУ задержала предателя из "Укрзализныци", который сливал врагу локации техники Сил обороны в Славянске. 33-летний злоумышленник обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали агента российской военной разведки в рядах ВСУ на Харьковском направлении. Предателем оказался 30-летний мобилизованный военнослужащий, который передавал врагу координаты украинских подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!