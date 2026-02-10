Предал Украину: СБУ и Нацполиция задержали российского 'крота' в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали агента российской военной разведки в рядах ВСУ на Харьковском направлении. Предателем оказался 30-летний мобилизованный военнослужащий, который передавал врагу координаты украинских подразделений.

Видео дня

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, военная контрразведка СБУ во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ разоблачила агента на начальном этапе его разведывательной деятельности, задокументировала преступления и задержала.

Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения российского ГРУ после того, как оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки он объезжал территорию области на служебном транспорте и обозначал на Google-картах места дислокации своего подразделения и смежных частей Сил обороны.

Больше всего российскую сторону интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов, артиллерии, а также позиций украинской противовоздушной обороны, прикрывающей наземные подразделения.

Собранные данные агент обобщал и передавал куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.

После одного из сеансов связи с российским куратором подозреваемый самовольно покинул режимный объект и скрывался у знакомой на Житомирщине.

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом, а также две боевые гранаты и почти 300 граммов взрывчатых веществ, которые он вынес из воинской части.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК – государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и ч. 1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Информатор действовал на Николаевщине и работал на российские спецслужбы, предоставляя разведданные об аэродромах и подразделениях противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!