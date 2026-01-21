Фиктивное отцовство как 'билет' за границу: в Днепре будут судить 14 человек, которые организовали схему уклонения от мобилизации. Фото

В Днепре будут судить сразу 14 человек, которые организовали схему уклонения от мобилизации через фиктивное многодетное отцовство. В частности, в январе, под процессуальным руководством Синельниковской окружной прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении указанных лиц, среди которых семь работников органов государственной регистрации актов гражданского состояния.

Видео дня

Фигуранты "в составе организованной группы подделывали данные о признании отцовства и незаконно переправляли мужчин призывного возраста за границу", отметили в Нацполиции. В ОГПУ добавили, что схемой воспользовались и незаконно выехали из Украины как минимум 25 мужчин.

Что говорят правоохранители

Полицейские установили, что организатор группы – 39-летний житель Днепра. Он к этой схеме привлек сообщников, среди которых – должностные лица отдела государственной регистрации актов гражданского состояния. Группа "вносила несанкционированные изменения в электронные реестры, используя доступ к автоматизированным системам государственных органов", после чего "оформляла фиктивные документы об усыновлении несовершеннолетних детей".

Дело в том, что статус многодетного отца является законным основанием для пересечения границы во время военного положения.

"В схеме были задействованы посредники, сами клиенты, а также многодетные матери и чиновники ГРАГС. Стоимость "услуги" составляла от четырех до шести тысяч долларов США с человека", – уточнили в ОГПУ.

Сейчас точно известно об оформлении фиктивного отцовства в отношении 25 мужчин, добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее было объявлено подозрение руководителю частного предприятия, которое поставляло в ВСУ некачественные баллистические очки и очки-маски. По данным следствия, государство заплатило за непригодные средства защиты почти 60 миллионов гривен, а продукцию уже передали военным подразделениям.

А тем временем Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине. Руководительница военно-врачебной комиссии при местном ТЦК организовала схему по продаже военнообязанным фиктивных медсправок для избежания призыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!