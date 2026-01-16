В Украине разоблачили 'бизнесмена', который поставил ВСУ бракованных баллистических очков на 60 млн грн. Фото и видео

Объявлено подозрение руководителю частного предприятия, которое поставляло ВСУ некачественные баллистические очки и очки-маски. По данным следствия, государство заплатило за непригодные средства защиты почти 60 миллионов гривен, а продукцию уже передали военным подразделениям.

В 2024 году чиновник обеспечил участие подконтрольной компании в двух государственных тендерах на поставку средств индивидуальной защиты для ВСУ. Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили об этом в Telegram-каналах.

В целом речь шла о более 40 тысяч единиц баллистических очков и защитных масок для сухопутных подразделений. Для формального прохождения тендеров фигурант предоставил документы о якобы сотрудничестве с иностранными производителями. Впрочем, следователи установили, что предприятие не имело реальных возможностей поставить продукцию, которая отвечала бы техническим требованиям государственных контрактов.

Правоохранители выяснили, что средства защиты закупались через посредников у третьих лиц без подтверждения происхождения и соответствия стандартам. Проведенная по инициативе СБУ экспертиза показала: очки не обеспечивают надлежащей защиты от баллистических и механических осколков и непригодны для использования в боевых и учебных условиях.

Несмотря на это, некачественную амуницию приняли на баланс и за нее полностью рассчитались за счет государственного бюджета. Во время обысков в служебных помещениях компании изъяли документацию, подтверждающую преступную схему, а также часть полученных средств. Вся партия бракованной продукции сейчас изъята со складов Сил обороны.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины 0 завладение имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения. Поскольку фигурант находится за пределами Украины, ему сообщили о подозрении в предусмотренный законом способ и готовят к объявлению в розыск. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

