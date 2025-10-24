'Это первое дело о харассменте, которое дошло до расследования' – Вдовиченко прокомментировала решительные действия прокуратуры по делу Билоуса

Заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко заявила, что украинская прокуратура будет решительно отстаивать права жертв домогательств и прилагать все усилия, чтобы авторитет должностных лиц или руководителей не становился основой для злоупотреблений. Она отметила, что дело экс художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса является первым в истории Украины по харассменту, которое дошло до реального расследования.

На фоне дела бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса Вдовиченко подчеркнула: женщины больше не должны оставаться молчаливыми в случаях неправомерного поведения по отношению к ним.

"Мы приложим все усилия, чтобы власть или авторитет руководителей не становились оправданием для нарушений", – отметила Вдовиченко.

Заместитель генпрокурора отметила, что прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого. Суд поддержал ходатайство и арестовал его без права внесения залога. Вдовиченко акцентировала: это первое в истории Украины дело о домогательствах, которое действительно дошло до сообщения лицу о подозрении и реального расследования.

Она подробно описала механизм действий подозреваемого: используя свое влияние и положение, он подыскивал студенток, заставлял присылать личные фото и видео, а затем приглашал в кабинет, где совершал неправомерные действия. Тех, кто отказывался, запугивал, унижал перед другими студентами и угрожал отчислением или запретом участвовать в спектаклях.

Заместитель генпрокурора призвала женщин не молчать о сексуальных домогательствах.

"Женщины больше не должны молчать. Мы предоставим и приложим все усилия, чтобы власть или авторитет каких-то руководителей не стали основой для совершения сексуального насилия. Также хочу поблагодарить всех тех, кто начал говорить, кто нашел в себе силы говорить. Большое спасибо. Это – о смелости, которая укрепляет нашу Украину", – подчеркнула Мария Вдовиченко.

Что известно о скандале Билоуса

В январе 2025 года на платформе YouTube появилось анонимное видео, где девушка публично обвинила Андрея Билоуса в домогательствах. Она сообщила, что режиссер присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал сделать идентичные кадры. Впоследствии еще несколько женщин выступили с подобными заявлениями, поэтому полиция начала расследование, а театрального деятеля отстранили от преподавания в университете Карпенко-Карого.

Позже Билоус был отстранен от должности художественного руководителя Молодого театра, а 10 февраля было открыто уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера. Однако, несмотря на это, в марте он вернулся к руководящей роли. Тогда под дверью Молодого театра, а также КГГА, состоялся митинг с участием актеров учреждения культуры. Они хотели добиться справедливого наказания режиссера.

Уже в 2025 году телеведущая Маша Ефросинина обнародовала скриншоты переписок Андрея Билоуса со студентками, на которых видно, как он психологически давил на них и посылал непристойные сообщения. Она отметила, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

Впоследствии о поступках Билоуса прямо со сцены заговорили актеры Молодого театра. После окончания спектакля "Опасные связи" они сообщили, что более чем восемьдесят процентов сотрудниц учреждения культуры пострадали от деятельности режиссера. Артисты призвали не терпеть преступление. Позже скандальный режиссер подал заявление на увольнение из театра.

Впоследствии он объявил о создании собственного театрального проекта Dark Club Theatre, где должны работать его бывшие коллеги и студенты.

Как сообщал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для экс-режиссера Молодого театра Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей два месяца, до 17 декабря.

