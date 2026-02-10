"Это еще не точка": директор НАБУ рассказал, как продвигается дело "Мидас"
Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил о текущем состоянии расследования так называемого дела "Мидас". Правоохранители активно работают почти с десятком различных юрисдикций, в частности в ЕС, для сбора информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе фигурантов.
По его словам, следствие продолжается и, несмотря на активную работу, новые детали дела будут обнародоваться только в соответствующий момент. Об этом он рассказал на брифинге во вторник.
Кривонос пояснил, что пока нет объявленных подозрений, а коммуникация с обществом ограничивается осторожными сообщениями из-за процессуальных требований.
"Мы просто стараемся осторожно сейчас коммуницировать. Это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы, проведением соответствующих экспертиз, получением ответов от международных юрисдикций и тому подобное. Но точно в этом деле не точка. Следствие продолжается", – подчеркнул он.
Относительно экстрадиционной процедуры Кривонос отметил, что работа с Израилем и другими странами продолжается и этот процесс является длительным. После выполнения всех необходимых мероприятий запрос на экстрадицию будет направлен.
Со своей стороны глава САП Александр Клименко добавил, что сотрудничество с Госфинмониторингом могло бы быть более эффективным.
"Финмон может работать, и достаточно активно, в этом конкретном уголовном производстве", – сказал он.
Ранее служба заблокировала значительные средства, которые должны были пойти на внесение залога за одного из подозреваемых, находящегося под стражей.
Кривонос уточнил, что сейчас информация о финансовых цепочках прорабатывается детективами и прокурорами, а следствие продолжает системную работу над всеми аспектами дела.
Операция "Мидас"
Еще 10 ноября НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.
В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на "Энергоатом".
НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых. Среди фигурантов – бизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".
Первый – Тимур Миндич, который на пленках НАБУ имел кодовое имя "Карлсон". Также в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и еще четверо "работников" так называемого бэк-офиса по легализации средств.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в "Энергоатоме". Также они разыскали еще одного фигуранта – Александра Цукермана.
