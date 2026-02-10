'Это еще не точка': директор НАБУ рассказал, как продвигается дело 'Мидас'

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил о текущем состоянии расследования так называемого дела "Мидас". Правоохранители активно работают почти с десятком различных юрисдикций, в частности в ЕС, для сбора информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе фигурантов.

Видео дня

По его словам, следствие продолжается и, несмотря на активную работу, новые детали дела будут обнародоваться только в соответствующий момент. Об этом он рассказал на брифинге во вторник.

Кривонос пояснил, что пока нет объявленных подозрений, а коммуникация с обществом ограничивается осторожными сообщениями из-за процессуальных требований.

"Мы просто стараемся осторожно сейчас коммуницировать. Это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы, проведением соответствующих экспертиз, получением ответов от международных юрисдикций и тому подобное. Но точно в этом деле не точка. Следствие продолжается", – подчеркнул он.

Относительно экстрадиционной процедуры Кривонос отметил, что работа с Израилем и другими странами продолжается и этот процесс является длительным. После выполнения всех необходимых мероприятий запрос на экстрадицию будет направлен.

Со своей стороны глава САП Александр Клименко добавил, что сотрудничество с Госфинмониторингом могло бы быть более эффективным.

"Финмон может работать, и достаточно активно, в этом конкретном уголовном производстве", – сказал он.

Ранее служба заблокировала значительные средства, которые должны были пойти на внесение залога за одного из подозреваемых, находящегося под стражей.

Кривонос уточнил, что сейчас информация о финансовых цепочках прорабатывается детективами и прокурорами, а следствие продолжает системную работу над всеми аспектами дела.

Операция "Мидас"

Еще 10 ноября НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.

В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на "Энергоатом".

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых. Среди фигурантов – бизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Первый – Тимур Миндич, который на пленках НАБУ имел кодовое имя "Карлсон". Также в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и еще четверо "работников" так называемого бэк-офиса по легализации средств.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в "Энергоатоме". Также они разыскали еще одного фигуранта – Александра Цукермана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!