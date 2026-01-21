Экс-мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста: все подробности

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову отменили домашний арест, сняв с чиновника электронный браслет. Мера пресечения ему также была изменена Печерским райсудом.

Видео дня

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення со ссылкой на адвоката Труханова, Александра Лысака. Печерский райсуд Киева изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

Дело Труханова — что известно

Напомним, подозрение бывшему мэру Одессы вручили 28 октября. Ему инкриминируют служебную халатность из-за трагедии 30 сентября, когда из-за сильного ливня в Одессе погибли девять человек.

После масштабной стихии в городе подтопило десятки улиц, асистемы водоотвода не выдержали нагрузки. Некоторые жители оказались в лов ушке в затопленных авто и подземных переходах, что и привело к смертям.

Геннадий Труханов возглавлял Одессу с 2014 года. В прошлом году он потерял должность по решению суда, а в последние годы неоднократно фигурировал в уголовных производствах по злоупотреблениям и коррупционным схемам в мэрии города. Предыдущие дела завершались без вердиктов.

Также сообщалось, что арест Труханова вызвал беспокойство даже среди его давних оппонентов. По данным газеты The New York Times немало одесситов считают доказательства о его российском паспорте сфабрикованными, и это породило опасения, что речь идет о более широкой попытке Офиса президента Украины избавиться от конкурента. Сам бывший мэр Одессы это тоже опроверг, заявив, что подаст апелляцию, в то же время, по решению президента Украины Владимира Зеленского, Труханова лишили украинского гражданства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Киевский апелляционный суд оставил для него без изменений меру пресечения. Экс-мэр города остался под круглосуточным домашним арестом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!