Дезертирство 'под ключ': в Днепре экс-командира разоблачили на 'схеме' по организации побегов военнослужащих. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре бывшего командира воинской части, который проводил схемы по организации побегов военнослужащих. Услуги злоумышленника стоили от 5 до 7 тыс. долларов.

Об этом сообщили в ГБР и Офисе Генерального прокурора. Вместе с тем мужчина является фигурантом дела о фиктивной службе депутата Днепропетровского областного совета.

Что известно

"При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему командиру воинской части в Днепре. Ему инкриминируют пособничество в дезертирстве и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По информации следствия, экс-командир вместе с двумя гражданскими организовывал незаконный побег военнослужащих прямо из частей. Сообщники взяли на себя расчет и перевозку "клиентов", за что брали от 5 до 7 тысяч долларов США. Деньги получали наличными, а транспортировку осуществляли тайно, чтобы избежать внимания командования.

Правоохранители задокументировали попытку вывоза двух солдат из учебного центра. Во время передачи части суммы организатор и его сообщники были задержаны. Отмечается, что действия злоумышленников создавали реальную угрозу обороноспособности, поскольку сокращалась численность личного состава и нарушалось выполнение боевых задач.

Прокуроры сообщили подозреваемому о ходатайстве о содержании под стражей. Двое его сообщников также задержаны. Сейчас проверяют другие возможные эпизоды их преступной деятельности и причастность к схеме офицеров воинской части.

Подробности дела о псевдослужбе депутата

В деле о фиктивной службе депутата Днепропетровского областного совета мужчина стал одним из организаторов, который помог ей нести службу "только на бумаге". Суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины) и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием сроком на 3 года.

После приговора его отстранили от должности и понизили в звании с подполковника до майора, а с апреля он находится в распоряжении командира части. Несмотря на это, майор продолжил преступную деятельность. Во время задержания он находился в игорном заведении Днепра, где регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъяли 3,8 тыс. долларов США.

Напомним, в июне стало известно, что депутат Днепропетровского областного совета фиктивно проходила службу в рядах Сил обороны для того политического имиджа среди электората и коллег. Она "служила" в части своего знакомого на нескольких разных должностях и за это время незаконно получила выплат на более 200 тысяч гривен.

