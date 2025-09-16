Действовали в Харькове и на Буковине: задержаны агенты РФ, которые совершали поджоги. Фото

Служба безопасности вместе с Национальной полицией Украины задержали трех российских агентов, которые по заказу государства-агрессора совершали поджоги. В частности, подозреваемые жгли машины украинских защитников и объекты "Укрзализныци" в восточных и западных областях Украины.

Задержанные в Харькове и на Буковине местные жители искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где и были завербованы россиянами. Об этом 16 сентября рассказали в СБУ и НПУ.

Что известно о харьковском поджигателе

Задержанный 21-летний харьковчанин ночью 19 августа поджег автомобиль, находившийся в пользовании военнослужащего Вооруженных сил Украины. Но с места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, благодаря которым правоохранители совместно с военной контрразведкой СБУ установили личность подозреваемого.

Оперативники полиции и контрразведчики СБУ задержали злоумышленника, когда он готовился к совершению новых преступлений в прифронтовом городе, рассказали правоохранители.

В мобильном телефоне фигуранта были найдены удаленные фото и видео с места преступления. Именно через телефонное приложение Telegram подозреваемый получал указания и отчитывался перед кураторами.

Что известно о буковинских поджигателях

В Черновицкой области, как рассказали в СБУ, поджогами занимался 24-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за угон автомобиля. После выхода из тюрьмы летом 2024 года фигурант получил заказ из России – на поджог энергообъектов "Укрзализныци" в западном регионе страны.

Рецидивист к выполнению задания привлек своего 34-летнего знакомого. Обоих задержали после того, как они подожгли местный релейный шкаф.

Что будет дальше

Всем троим уже сообщено о подозрении – по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч.1 ст. 114-1 – то есть, препятствование законной деятельности ВСУ в особый период; и ч.2 ст.113 – диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Задержанные находятся под стражей. Только по указанным статьям им грозит как минимум по восемь лет тюрьмы – или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 сентября произошел взрыв на окраине Коростышева, в результате которого погиб человек. Сотрудники СБУ и Нацполиции достаточно быстро задержали мужчину, который устроил этот теракт на Житомирщине. Как выяснилось, 31-летний житель Коростышева также действовал по заказу российских спецслужб.

А еще СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

