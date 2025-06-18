Хотела 'прокачать' имидж: на Днепропетровщине разоблачили депутата, которая фиктивно 'служила' в ВСУ. Фото и видео

Депутат Днепропетровского областного совета фиктивно проходила службу в рядах Сил обороны для того, чтобы "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег. Она "служила" в части своего знакомого на нескольких различных должностях и за это время незаконно получила выплат на более 200 тысяч гривен.

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Липовая служба депутата закончилась только после того, как ее разоблачили правоохранители. Об этом в среду, 18 июня, сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Отмечается, что к схеме фигурантка привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением посодействовать депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

До этого она прошла ВВК и была направлена в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, где ей присвоили первичное воинское звание "солдат".

"Для решения формальностей с документами, депутата в учебный центр несколько раз привозил ее водитель, после чего она проводила время по своему усмотрению. Пройдя таким образом военное обучение, депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При содействии последнего ее оформили на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее несколько раз по документам было перемещение женщины с должности на должность", – отметили в ГБР.

Правоохранители опубликовали запись разговора заместителя командира части с начальником учебного центра, где они обсуждают, как провернуть эту схему:

С начала своей "службы" депутат облсовета успела побыть в должности телефонистки и "поработать" в группе коммуникаций штаба. За это время она незаконно получила выплат за службу на более 200 тыс. гривен.

Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а из-за того, что он подписывал расчетные ведомости о начислении заработной платы, еще и в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрания в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР сообщило о подозрении правоохранителю и его сообщнику, которые незаконно передали закрытую информацию о бывшем первом заместителе главы Минздрава. Данные были использованы при подготовке заказного убийства чиновника.

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