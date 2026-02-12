Дети имеют российские паспорта: журналисты установили, что сестра Миндича жила в квартире близкого к Путину генерала армии РФ

Любовь Миндич, сестра беглого бизнесмена и одного из главных подозреваемых по делу "Мидас" Тимура Миндича, на протяжении десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы. Причем это не просто элитное жилье – это квартира, принадлежащая семье российского генерала и бывшего высокопоставленного чиновника администрации президента РФ.

Указанное жилье в Москве расположено ул. Малая Бронная в районе Патриарших. Как утверждают в своем расследовании журналисты "Слідства.Інфо", Любовь Миндич пользовалась элитной квартирой с 2014 по 2024 год.

Кто такая Любовь Журавлева

На указанную квартиру, начиная как минимум с 2014 года, неоднократно доставляли покупки из тех или иных московских магазинов. Так, в апреле 2024 года сумма заказов на этот адрес только в ЦУМе составила 105 тысяч российских рублей (58 607 гривен), а в мае зафиксировано еще три покупки на 49, 44 и 94 тысячи рублей (соответственно 27,3, 24,5 и 52,4 тыс. грн).

Эти заказы оформлены на Любовь Михайловну Журавлеву.

У указанной женщины совпадают с данными сестры Тимура Миндича не только имя и отчество, но и дата рождения. Более того , номер мобильного, который фигурировал в заказах "Журавлевой", в российской базе данных оформлен на владелицу MINDICH LUBA MIHAYLOVNA (то есть Миндич Люба Михайловна).

При чем здесь российский генералитет

В "Слідство.Інфо" утверждают, что мужем Любови Миндич является российский предприниматель Андрей Журавлев – у пары трое общих детей, которые носят его фамилию. И Андрей, и его дети имеют гражданство России.

Вышеупомянутое жилье Миндич и Журавлева арендуют у россиянки Елены Аброськиной (последней эта квартира принадлежит с 2009 года). Ее муж – Николай Аброськин.

Это довольно известная фамилия в РФ. В 2000-х годах Аброськин возглавлял "федеральное агентство специального строительства" российского министерства обороны, а затем занимал должность первого заместителя руководителя так называемой "Дуси" – госуправления делами президента.

Сестру не трогайте

В первых секундах видео вышеприведенного расследования есть интересный диалог Тимура Миндича с журналистом. А именно – бизнесмен утверждает, что его сестра не владеет имуществом в России и не осуществляет там никакой деятельности, и вообще предлагает "сестру не трогать, потому что она же сестра".

Причемимя сестры Тимура Миндича фигурирует в "пленках НАБУ". Там речь шла о возможной подготовке к покупке недвижимости в Швейцарии с переводом шести миллионов долларов.

Что предшествовало

Еще в начале ноября прошлого года НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики. В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на "Энергоатом".

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пять из семи подозреваемых. Причем Тимур Миндич (который на пленках НАБУ имеет кодовое имя "Карлсон") успел сбежать.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли в Израиле Тимура Миндича. Также они разыскали еще одного фигуранта дела "Мидас" – Александра Цукермана.

