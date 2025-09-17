Действовали в трех областях: в Украине разоблачили новые 'схемы для уклонистов'. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины ликвидировали еще семь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. Всем организаторам схем для уклонистов в западных, центральных и южных регионах Украины сообщено о подозрении.

Видео дня

"Клиентам" предлагался полный "пакет услуг" – от изготовления фиктивных справок о непригодности к службе до перемещения за границу и влияния на пограничников, рассказали в СБУ. В полиции добавили, что стоимость "услуг" колебалась от 2 до 12 тыс. долларов.

"Некоторые из дельцов для конспирации даже переодевали своих клиентов в "пиксель", чтобы довезти их до границы. Других – прятали в багажниках авто", – рассказали в СБУ.

Кого задержали в Одесской области

Среди прочих был задержан 28-летний одессит, который "вместе со знакомыми планировал" переправить двух уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Это беглецам стоило по пять тысяч долларов с каждого. Организатора схемы задержали во время получения двух тысяч задатка.

Другой, 27-летний одессит предлагал за такую же сумму в пять тысяч долларов предоставить поддельные медицинские документы, которые дают право на отсрочку от прохождения военной службы по состоянию здоровья. Его задержали во время передачи фиктивных справок одному из мужчин.

Еще один житель Одессы вместе с сообщницей пытались вывезти уклониста за 4,5 тысячи долларов – сначала в багажнике автомобиля, а затем провести по лесу до границы с Молдовой. Правоохранители остановили их на полпути.

Схема на Тернопольщине

В Тернополе военные контрразведчики СБУ задержали работника местного коммунального предприятия, который за деньги снимал уклонистов с розыска. Правоохранители задержали 52-летнего горожанина во время получения средств.

В СБУ отметили, что этот организатор схемы использовал собственные связи в ТЦК. В полиции добавили, что стоимость его услуг составляла 10 тысяч долларов. Более того, фигурант "даже угрожал помешать попыткам найти другие пути побега".

Кто задержан на Буковине и в Черновцах

В Черкасской области, в частности, разоблачен 50-летний администратор Telegram-канала, который распространял информацию о маршрутах движения и базирования мобильных групп ТЦК на территории региона.

На Буковине военная контрразведка СБУ задержала двух должностных лиц Черновицкого ТЦК, которые подвозили призывников к границе с ЕС, а затем "подсказывали" маршрут ее незаконного пересечения через леса. Подсказка, как добраться до Румынии вне официальных пунктов пропуска, стоила от семи до 14 тысяч долларов.

Что будет дальше

Злоумышленники находятся под стражей, им сообщено о подозрении "в соответствии с совершенными преступлениями". Это три статьи Уголовного кодекса – ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ); ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу); и ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина обещал женщине за две тысячи долларов снять с розыска в базе "Оберіг" ее военнообязанного мужа. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также в столице задержали "турагента", который организовывал мужчинам выезд из Украины в Румынию за 13,5 тыс. евро. "Клиентам" он обещал безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда – переход за границу пешком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!