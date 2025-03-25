Действовали по заказу спецслужб РФ: во Львове 'на горячем' поймали двух мужчин, которые планировали подорвать авто военных. Фото

Служба безопасности Украины задержала во Львове двух агентов России в возрасте 22 и 23 лет, пытавшихся подорвать авто воина Сил обороны. Обоих задержали "на горячем", когда они закладывали бомбу, спрятанную в спортивной сумке, под машину. Жители Закарпатья искали легкого заработка в Telegram-каналах, однако теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом 25 марта сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора. Как отмечается, украинская спецслужба сорвала очередную попытку российских спецслужб совершить теракт в западных областях Украины.

По данным следствия, оккупанты планировали дистанционно подорвать авто с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.

Как установили следователи СБУ, бомба была снаряжена 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами – гайками.

Фигуранты – двое жителей Закарпатья в возрасте 22 и 23 лет – попали в поле зрения врага при поиске "легких денег" в Telegram-каналах.

В марте 2025 года они согласились за деньги выполнить задачу представителя страны-агрессора.

После дистанционной вербовки агенты прибыли во Львов, по определенным координатам забрали из хранилища взрывчатку, замаскированную в спортивной сумке, и провели доразведку вблизи авто военного.

Заложив бомбу под авто, напротив парковки фигуранты установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа для россиян с подключенным павербанком для длительного аудио и видеоконтроля.

Таким образом спецслужбы РФ хотели зафиксировать последствия запланированного теракта.

Однако киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили предателей, нейтрализовали взрывчатку и камеру "наблюдения", предотвратив теракт в общественном месте.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В СБУ предостерегли, что спецслужбы России начали использовать новую тактику – подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей.

"Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте – вас хотят убить", – заявили в СБУ и призвали сообщать о попытках вербовки в чат-бот "Спали" ФСБешника" t.me/spaly_fsb_bot.

В Службе безопасности добавили, что гарантируют полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано.

Напомним, накануне СБУ обратилась к украинцам с призывом предотвратить вербовку их детей спецслужбами России. Враг ведет целенаправленную охоту на подростков в соцсетях, чтобы использовать их в качестве смертников в своих терактах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала "крота" ГРУ России в ВСУ, который помогал россиянам наступать на Курщине. Мобилизированный гражданин корректировал огонь по подразделениям Сил обороны.

А в Херсонской области тюремный срок получил военный ВСУ, который передавал врагу важную информацию о Силах обороны и объектах гражданской инфраструктуры, в частности о судах в порту Одессы и местах, которые часто посещают украинские защитники.

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