Предатель был завербован ГРУ: СБУ задержала 'крота' в ВСУ, помогавшего россиянам наступать на Курщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного "крота" российского ГРУ. Он помогал российским захватчикам наступать на Курщине.

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Предателем оказался мобилизованный военнослужащий, корректировавший вражеский огонь по подразделениям Сил обороны в Курской области РФ. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего ВСУ задержала на приграничье Сумщины агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался мобилизованный военнослужащий, корректировавший вражеский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении. По материалам дела, предатель был завербован оккупантами через Телеграм-канал, где публиковал комментарии в поддержку рашистов", – говорится в сообщении.

Россияне поставили перед своим агентом задачу: "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ.

Для выполнения этой задачи предатель мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, выполняющую задачи в Курской области.

"Находясь на фронте, "крот" готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск. Среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают передовые позиции наших воинов от дроновых атак рашистов. Также оккупанты надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов", – отметили в Службе.

Собранную информацию агент передавал своему куратору через мессенджер. Он отправлял врагу фотографии украинских вооружений, обозначал его расположение на Google-картах, а также сопровождал эти материалы текстовыми комментариями-объяснениями.

"Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. За этот период были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг агента. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта на горячем, когда он готовил агентурный отчет для российского ГРУ. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российским ГРУ", – отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперация была проведена при процессуальном руководстве Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Одессе агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов ВСУ. После этого она планировала сбежать на территорию России, а оказалась за решеткой с перспективой провести там остаток жизни.

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