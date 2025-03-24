Не дайте завербовать ваших детей для терактов: в СБУ обратились к родителям и создали чатбот 'Спали ФСБешника'

Служба безопасности Украины обратилась к родителям с призывом предотвратить вербовку их детей спецслужбами страны-агрессора РФ. Враг ведет целенаправленную охоту на несовершеннолетних в соцсетях, и СБУ ежедневно противодействует попыткам использовать их в качестве инструмента для терактов.

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Как говорится в сообщении СБУ, российские кураторы обещают подросткам "легкие деньги за несложную работу". К примеру, просят забрать пакет в одном месте и отнести в другое.

Однако вместо обещанной оплаты оккупанты дистанционно подрывают взрывчатку вместе с "курьером", убирая свидетелей и заметая следы.

Именно так развивались события в Ивано-Франковске – один подросток погиб, другой остался без ног после того, как враг подорвал "пакет".

А в Харьковской области ФСБ России использовала 15-летнего парня в качестве смертника.

Часто родители даже не подозревают, что их ребенок находится в опасности, заявили в СБУ и в связи с этим призывали объяснять детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях – это смертельная ловушка.

Также родителей призвали рассказывать детям о реальных трагедиях, которые уже случились с их сверстниками, и распространять информацию среди знакомых, у которых есть дети-подростки.

Как быстро сообщить о попытке вербовки

Для информирования о попытках вербовки есть официальный чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

Необходимо перейти по ссылке t.me/spaly_fsb_bot и сообщить, какое преступление предлагали совершить.

Также следует добавить контакты вербовщика и другие детали, которые помогут Службе безопасности остановить врага.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в СБУ информировали о задержании 14-летней агентки России, которую враг заставлял совершить теракт в Тернополе, шантажируя ее откровенными фото. Ученица одной из школ спрятала рюкзак со взрывчаткой у здания полиции, однако бомбу вовремя обнаружили и нейтрализовали. Теперь школьнице грозит до десяти лет тюрьмы.

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