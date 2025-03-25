'Сливал' врагу данные о ВСУ и гражданских объектах: в Херсонской области военнослужащего осудили за госизмену

В Херсонской области судебный приговор получил очередной предатель. К длительному лишению свободы приговорен военнослужащий, который передавал врагу важную информацию об украинских военных и объектах гражданской инфраструктуры.

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В частности, предатель сообщал оккупантам о гражданских судах в порту Одессы, а также о местах, часто посещаемых украинскими воинами. Подробности сообщили в проекте "Хочу к своим".

"Военнослужащий с Херсонщины осужден за государственную измену. Он передавал оккупантам важную информацию об украинских военных и объектах гражданской инфраструктуры, которые могли представлять интерес для врага. Следствие установило, что мужчина, имея пророссийские взгляды, открыто распространял соответствующие сообщения в российских соцсетях даже во время полномасштабного вторжения. В какой-то момент он вышел на контакт с представителем незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" и начал сотрудничать", – говорится в сообщении.

Предатель передавал россиянам информацию о расположении, численности, вооружении и маршрутах передвижения подразделений ВСУ, а также данные об объектах критической инфраструктуры. В частности, он сообщал врагу о гражданских судах в порту Одессы и местах, где часто находятся военные, в том числе о магазинах и других общественных заведениях.

Конец деятельности вражеского агента положили сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины: в феврале этого года он был задержан и заключен под стражу.

Сейчас суд признал подозреваемого виновным в государственной измене. Ему грозит продолжительное заключение согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Напоследок в "Хочу к своим" обратились с традиционным призывом к украинцам, стремящимся помочь разоблачить предателей, а также к любителям России.

"Знаете, кто сотрудничает с врагом? Пишите сюда. Хотите прекратить сотрудничество с врагом? Пишите сюда. Хотите уехать в РФ? Пишите сюда", – отметили в проекте.

Напомним, ранее стало известно, что экс-глава ячейки "партии Шария" приговорен к 6 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в оправдывании российской агрессии, призывах к свержению государственной власти, а также передаче данных о военной технике ВСУ.

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