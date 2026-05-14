Чиновник Хмельницкого горсовета работал на ФСБ: какое наказание назначил суд

Руководитель одного из отделов Хмельницкого городского совета, который шпионил для ФСБ РФ, проведет за решеткой 15 лет. Прокуроры доказали вину предателя в суде.

Об этом в четверг, 14 мая, на официальном сайте сообщила пресс-служба СБУ. Сотрудники Службы безопасности разоблачили и задержали чиновника еще в июне 2024 года.

Что известно о преступлении бывшего должностного лица

Сотрудник Хмельницкого городского совета в 90-х закончил обучение в московском техническом университете имени Баумана. Затем он ездил в РФ на встречи выпускников; там и попал в поле зрения спецслужбы государства-агрессора. После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек мужчину к сотрудничеству.

Следователи установили, что украинец собирал для врага информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских защитников на территории западного региона.

"Больше всего р*шистов интересовали данные о Силах специальных операций и противовоздушной обороны ВСУ, а также сотрудников Службы безопасности", – отметила пресс-служба.

Предатель пользовался своим доступом к информационным базам горсовета, чтобы передавать агрессору необходимые сведения.

Персональные данные наших защитников чиновник подавал в виде отчетов – поименных списков с адресами и номерами телефонов потенциальных "целей". Российские спецслужбисты использовали это для подготовки информационных спецопераций, диверсий, терактов.

Кроме этого, преступник самостоятельно пытался выявить позиции мобильных огневых групп ПВО и предприятия по производству украинских БпЛА.

СБУ задержала вражеского агента с поличным – когда он прямо из своего рабочего кабинета пытался передать развединформацию для ФСБ.

"Крота" признан виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд определил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

