СБУ разоблачила трех блогеров, которые сливали позиции Сил обороны в соцсетях: какое наказание грозит

Силовики Службы безопасности Украины задержали трех блогеров, которыераспространяли координаты расположения украинских войск в разных регионах страны. Информацию они должны были передать российской стороне.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 7 мая. Полученную информацию враг мог потенциально использовать для подготовки и корректировки обстрелов Украины.

Что известно

Как стало известно, в Донецкой области разоблачили местного жителя, который "подсвечивал" маршруты движения и временного базирования армейских колонн ВСУ в Краматорске. Видео блогер публиковал на собственной странице в ТікТок, которая получила почти 100 тыс. просмотров.

В Черниговской области поймали еще двух блогеров-администраторов многотысячных Telegram-каналов, где распространяли локации украинских войск и полицейских. Один из них обнародовал координаты блокпостов и маршруты перемещения полицейских патрулей. Другой скрывался от мобилизации и распространял направления движения мобильных групп ТЦК.

Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны и компьютеры, которые они использовали для распространения пунктов базирования армейцев. Экспертиза подтвердила их работу на Россию.

Следователи СБУ вручили им подозрения по двум статьям:

ч.1 ст. 114-1 УКУ "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период";

"Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период"; ч.2 ст. 114-2 УКУ "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований при возможности их идентификации на местности".

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье разоблачили еще одного агента РФ, который передавал врагу координаты украинских военных. Мужчина пытался избежать разоблачения, маскируясь под пожилого человека.

Также OBOZ.UA сообщал, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!