Часть 'беркутовцев' после расстрелов на Майдане выехали из Украины и получили российские паспорта: некоторые уже умерли в 'Вагнере' – медиа

Согласно указу президента Украины, ежегодно 20 февраля наше государство чтит память Героев Небесной Сотни – украинцев, убитых режимом беглого экс-президента Виктора Януковича во время Революции Достоинства. Кровь этих людей, в том числе и 48 протестующих, расстрелянных в сердце столицы 20 февраля – на руках бойцов спецроты киевского полка милиции особого назначения "Беркут", получившей название "Черная рота".

Где находятся сейчас те, кто служил в этой спецроте, подозревается в массовом убийстве людей в конце февраля 2014 года и бежал в Россию после победы Майдана, а также как сложились их судьбы через 12 лет после тех страшных событий, выяснили украинские журналисты, OSINT-исследователи Мария Дереш, Никита Панасенко и Мария Масюк и проект "Книга палачей".

"Беркут" и его роль во времена Революции Достоинства

Впервые о полке милиции особого назначения "Беркут" в центре Киева, где начался Евромайдан, страна услышала 30 ноября 2013 года. Именно его власть Януковича, в частности бывший заместитель секретаря СНБО, российский агент Владимир Сивкович, использовали для разгона студенческого протеста на Майдане Независимости. Жестокое избиение молодежи силовиками тогда привело к превращению протестной акции за интеграцию с Европой в настоящую революцию, где украинцы отстаивали уже собственное достоинство и будущее.

В январе 2014-го, после столкновений на улице Грушевского, спецназовцы вместе с "титушками" похищали людей в центре Киева, а потом придумывали якобы совершенные участниками протестов правонарушения.

В самые черные дни Революции Достоинства, 18-20 февраля, когда депутаты Верховной Рады должны были проголосовать за изменения в Конституцию, возвращая государство к парламентско-президентскому устройству и урезая полномочия Януковича, которыми тот незаконно сам себя наделил, представители оппозиции пытались договориться с тогдашним президентом. Янукович якобы согласился на "перемирие", однако командиры "Беркута" получили приказ раздать подчиненным огнестрельное оружие. И от избиений и увечий людей на улицах силовики перешли к убийствам.

Тогда командир спецроты киевского "Беркута" Садовник отобрал 26 милиционеров и вместе с ними поехал в центр Киева. Именно эти почти три десятка силовиков и получили название "Черная рота". И именно они 20 февраля расстреливали протестующих. В тот день в центре Киева было убито всего 48 человек.

Уже 21 февраля Садовник вместе с другим командиром киевского полка "Беркута", Сергеем Кусюком, начали уничтожать доказательства содеянного: оружие, из которого стреляли по майдановцам, и всю возможную документацию.

После этого часть милиционеров вывезли из Киева в Кривой Рог, а оттуда – в Крым .

А 25 февраля 2014-го исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков расформировал "Беркут".

Пятеро на скамье подсудимых

Всего на скамье подсудимых за расстрелы на улице Институтской после Революции Достоинства оказались пятеро бойцов "Черной роты": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Их командир Садовник успел сбежать из Украины в Россию осенью 2014-го.

Однако в 2019-м, незадолго до того, как суд должен был вынести обвиняемым "беркутовцам" приговоры, в дело вмешалась Россия. Москва, шантажируя Киев срывом возвращения пленных защитников, потребовала отдать "беркутовцев" в рамках обмена.

Двое из пяти – Мариниченко и Тамтура – после обмена решили вернуться на подконтрольную территорию Украины. Первый из них по приговору суда получил пять лет лишения свободы (однако он уже успел отсидеть их в СИЗО), второго же суд оправдал по всем статьям, ведь убедительных доказательств его причастности к убийствам и ранениям майдановцев следствие не предоставило.

Мариниченко в 2021-м через Окружной административный суд Киева пытался восстановиться на службе в полиции. А Тамтуру в январе 2026-го мобилизовали: после проверки военно-учетных документов его отправили проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), а оттуда – на Базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Зато еще трое "беркутовцев", которые после обмена остались в РФ, приговоры получили заочно. В 2023 году суд приговорил Янишевского к пожизненному лишению свободы, Зинченко и Аброськину дали по 15 лет.

Командир "Беркута" Сергей Кусюк разгоняет протесты теперь уже в Москве

Едва ли не самым "известным" представителем "Черной роты" стал руководитель киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк. Его Генеральная прокуратура Украины называла непосредственным руководителем разгона майдановцев 30 ноября 2013 года.

После побега в Россию он продолжил делать то, чем занимался в Украине: разгонять митинги. Правда, теперь уже в Москве. В частности, в июне 2017-го он засветился на одном из митингов российской оппозиции в столице РФ – как руководитель подразделения российского ОМОНа.

Игорь Владыка: из "правоохранителей" в "рейдеры"

Еще один экс-"беркутовец", Игорь Владыка, в России дал о себе знать уже в 2014-м. Тогда он участвовал в захвате ФСРБ (аббревиатура от рус. "Федерация Смешанного Рукопашного Боя". –– Ред.) двора жилых домов в центре Москвы, недалеко от Кремля.

Год спустя Владыка получил российский паспорт: "книжечку" с двуглавым орлом ему вручили в Тамбове. Однако живет экс-"беркутовец", скорее всего, в городе Балашиха Московской области.

Данные из российских налоговых баз свидетельствуют, что зарабатывал на жизнь Владыка как частный охранник. В 2018 году он даже охранял российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", а после того как минимум до 2023 года он работал в ООО "ЧОО Столичная безопасность".

В 2025 году Владыка искал работу водителя. В резюме упоминал о 4-летнем стаже работы "в органах МВД" – очевидно, не в Украине.

В январе 2026 года Владыка получил работу, а с ней и доверенность на авто Cadillac Escalade, которое принадлежит Григорию Григорьевичу Грязнову – водителю Елены Мильской, которая, по данным российского издания "Проект", была тайной женой экс-охранника российского диктатора Владимира Путина, главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Мильская также является председателем опекунского совета российского "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям": он, по данным журналистских расследований, причастен к похищению из Херсонской области украинских детей (в частности детей-сирот) и вывозу их в Россию.

Олег Янишевский и Олег Кишкань осели в РФ

Заместитель Кусюка Олег Янишевский и боец киевского "Беркута" Олег Кишкань также нашли себя на территории РФ. Оба работали водителями.

Янишевский живет в Раменском Московской области, Кишкань, получивший российский паспорт 29 апреля 2016 года, осел в Волгограде.

Сергей Зинченко осел в оккупированном Донецке

Один из пяти выданных России через обмен 2019 года "беркутовцев", Сергей Зинченко, пытался устроить свою жизнь в Москве. Был одним из основателей нескольких частных охранных структур в России. Однако полноценно закрепиться в столице у него не получилось.

По состоянию на январь 2021-го он осел в Донецке и, по информации украинской прокуратуры, даже пошел служить в так называемый "1-ый армейский корпус ДНР".

С 2024-го года его имя фигурирует в базе "новых жителей Мариуполя". Однако осинтеры склоняются к мнению, что Зинченко до сих пор остается в оккупированном Донецке или "курсирует" между Подмосковьем и Донбассом.

В отличие от большинства "коллег", Зинченко достаточно активен в запрещенных в Украине соцсетях. Там он комментирует полномасштабную войну и даже порой критикует Путина.

Крымский приют для "Беркута"

Еще двое из выданных России в 2019 году "беркутовцев" находятся в оккупированном Крыму.

Павел Аброськин, который в Украине приговорен к 15 годам лишения свободы, зарегистрирован в оккупированном Севастополе. Последним его официальным местом работы, о котором удалось узнать расследователям, была одна из охранных структур на полуострове, там он работал в 2022-м.

А вот в телефонных книгах знакомых Аброськин чаще всего подписан как "Паша водитель рендж-ровер", что может указывать на его текущую деятельность.

Свою страницу во "Вконтакте" Аброськин удалил. А вот в Telegram он интересуется холодным оружием.

Также в комментариях в сети он жалуется на свою "непростую судьбу".

"Нормально на работе работаю спина болит, торчу налог за крузак и хайлакс 900 тыс, болит спина 6 день, над домом летают дроны! А еще я разбил рабочую машину, но все нормально я дурачек", – цитируют комментарий Аброськина с сохранением правописания автора в расследовании.

В отличие от Аброськина, по которому точной информации о причастности к российским силовым структурам расследователям найти не удалось, еще один экс-"беркутовец", Дмитрий Садовник служит оккупантам вполне открыто. Он занимает должность заместителя начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии.

Уроженец Камышевахи, которая ныне находится в зоне боевых действий, ранее проживал в оккупированном Симферополе. По состоянию на 2026 год местом его регистрации значится адрес в Севастополе, по которому расположен военный городок.

На официальных страницах Росгвардии и представителей оккупированной власти периодически появляются новости, в которых упоминается, как Садовник участвует в различных пропагандистских торжественных мероприятиях.

Имеет сына, которого уже успел оформить в российскую "Юнармию".

Экс-"беркутовцы" в Херсоне

В Крыму осели еще несколько бывших бойцов "Черной роты", которые, с высокой вероятностью, служат в российских правоохранительных структурах или в оккупационной армии.

По данным "Книги палачей", российские сим-карты, которыми пользуются или пользовались эти персонажи, в 2022 году фиксировались в Херсонской области.

Среди них – бывший милиционер-подрывник "Беркута", прапорщик Евгений Тарануха.

После массовых расстрелов на Институтской он бежал в Крым и получил российское гражданство. Свой паспорт, скорее всего, бывший беркутовец забирал аж в Тюмени, за 2,5 тысячи километров от Симферополя.

В столице Крыма он жил как минимум до начала полномасштабного вторжения.

В феврале, марте и апреле 2022-го сим-карта Таранухи "светилась" в захваченном в то время Россией Херсоне. Расследователи предполагают, что он интегрировался в российскую правоохранительную систему и служил в главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю – в подразделении "Беркут", который сейчас является частью российского ОМОНа. Имел звание старшего сержанта полиции.

С началом полномасштабного вторжения Тарануха также заинтересовался беспилотниками и даже пытался попасть на обучение операторов дронов в 2024-м.

Его коллега по спецроте, Иван Макарец, также сбежал в Крым. Получил российское гражданство. Имел несколько паспортов. Последний получал в Севастополе в январе 2019-го. Вероятно, имел проблемы с деньгами, брал микрозаймы у российских компаний. Пытался заработать на ставках.

Стал ли Макарец частью российского силового блока – доподлинно неизвестно. Однако одна из его сим-карт фиксировалась в Херсоне в марте 2022-го.

Представитель крымского "Беркута" Юрий Усенко российский паспорт получал в Крыму в 2014-м. Живет он в Красноперекопском районе. Кроме онлайн-знакомств и смешанных единоборств интересуется также оружием, в частности bullpup-винтовками. Судя по его постам во "Вконтакте", не очень доволен руководством полиции.

Усенко как минимум с 2020-го по 2022-й год работал в службе такси. А в 2022 году несколько десятков раз ездил из РФ и из оккупированного Крыма на захваченные Россией территории юга Украины.

Так, в августе 2022-го он активно ездил из Ростовской области в Мариуполь и Донецк. Осенью к этим поездкам добавился Херсон и оккупированный Крым. Уже в 2023-м посещал Мелитополь и Геническ. И все это – на разных авто. Кроме того, его сим-карта также появлялась в Херсонской области в марте 2022 года.

Самым интересным из списка "Черной роты" оказался Сергей Девятый. В Украине он занимал должность милиционера отделения применения спецсредств инженерно-технического взвода спецроты полка киевского "Беркута". Как и другие "коллеги", сбежал в Крым – предположительно в 2014 году. Известно, что в октябре того года он проезжал Джанкой поездом № 27 "Севастополец".

Российский паспорт Девятый получил, предположительно, в сентябре 2014 года в Тульской области. Но живет в Севастополе.

Девятый стал частью вооруженных сил РФ и занимал должность командира отделения глубинной разведки в разведывательном батальоне воинской части 67606 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ. Речь идет о 127-й отдельной разведывательной бригаде Главного разведывательного управления РФ, которую сформировали во второй половине 2014-го в Севастополе.

С начала полномасштабного вторжения Девятый входит в состав российской группировки войск "Днепр". Из открытых российских источников известно, что это подразделение как минимум до 2025-го принимало активное участие в боевых действиях в Херсонской области. Там 127 ОРБр потеряла часть людей.

Девятый стал частью российской армии еще до начала полномасштабной войны. Он получал зарплату от Черноморского флота РФ как минимум с 2018 года. Имеет звание сержанта. В мае 2022 года его номер телефона также фиксировали в районе Херсона.

Руслан Горбик: через "Вагнер" на кладбище

О судьбе еще одного бойца "Черной роты", Руслана Горбика, в свое время писала журналистка Виктория Рощина, которую россияне впоследствии захватили в плен и замучили до смерти.

Горбик успел принять участие в Антитеррористической операции на востоке Украины, а затем уехал в Россию.

Помогал ему в этом, по данным медиа, глава общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев.

В 2019-м Рощина рассказывала, что бывший беркутовец якобы стал массажистом, а затем пошел работать в российскую полицию. Позже, вероятно, подписал контракт с ЧВК "Вагнер". А в 2018-м его родственникам позвонили и попросили забрать гроб с телом в Харьковской области. Как выяснила журналистка, официальным местом смерти Горбика значился Грозный, Чеченская республика РФ.

Обстоятельства смерти экс-беркутовца так и остались тайной. Украинская полиция не открывала соответствующего уголовного производства. Похоронили Горбика на малой родине, в селе Лучинец Винницкой области.

Однако, по данным источников авторов материала в правоохранительных органах, бывшего "беркутовца", который стал перебежчиком и военным наемником, убили его же российские коллеги-"вагнеровцы".

Ранее OBOZ.UA писал, что в конце октября прошлого года экс-руководителя киевского "Беркута" Кусюка приговорили к 10 годам заключения.

Суд признал его виновным в сокрытии преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Прокуратура доказала, что, пользуясь служебным положением, Кусюк организовал уничтожение оружия и служебных документов, которые имели ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.

В частности, с места дислокации полка было вывезено и уничтожено 24 автомата АКМС, снайперскую винтовку Драгунова и ружья "Форт-500" и "Форт-12".

