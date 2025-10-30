Скрывал преступления против участников Евромайдана: экс-руководителя киевского 'Беркута' приговорили к 10 годам заключения

Суд признал виновным бывшего командира киевского полка "Беркут" в сокрытии преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Прокуратура доказала, что, пользуясь служебным положением, он организовал уничтожение оружия и служебных документов, которые имели ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В частности, с места дислокации полка были вывезены и уничтожены 24 автомата АКМС, снайперская винтовка Драгунова и ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку и скрыли на территории реки Вита, чтобы сделать невозможным его идентификацию и привязку к преступлениям.

Кроме того, подозреваемый завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли, что значительно усложнило установление конкретных исполнителей.

Суд назначил бывшему командиру 10 лет лишения свободы и взыскал почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства. Приговор принят in absentia, поскольку обвиняемый скрывается.

Ранее, в 2023 году, по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения был приговорен его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие, и этот приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июне следствие установило личности сотрудников правоохранительных органов, которые осуществили первые выстрелы по участникам Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Один из них командовал ротой спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополь, другой был милиционером этого подразделения.

Напомним, 4 октября 2023 года в ГБР сообщили о завершении расследования крупнейшего дела Майдана: перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок. Вместе с беглым экс-президентом в деле фигурируют девять его приспешников, включая тогдашнего главу СБУ Александра Якименко, министров обороны Павла Лебедева и внутренних дел Виталия Захарченко, а также бывшего командира ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве Сергея Кусюка. Все скрываются от правосудия на территории РФ.