Была завербована врагом: СБУ задержала преподавательницу университета, которая наводила российские авиабомбы на Харьков. Фото

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали 61-летнюю преподавательницу иностранного языка, которую подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой (ГРУ). Женщина готовила координаты для новых ударов по городу.

Подробности дела рассказали в пресс-службе СБУ. По данным следствия, злоумышленницу завербовал родственник, который живет в России и сотрудничает с ГРУ РФ.

Преподавательница пешком обходила город и фиксировала места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны Украины. Также она фотографировала здания, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники, и, под видом бытовых разговоров, узнавала у знакомых нужную информацию

Из собранных данных задержанная создавала агентурный отчет, частично на английском, и передавала куратору через мессенджеры. Для конспирации женщина периодически меняла смартфоны, пользовалась анонимными чатами и периодически удаляла переписку.

Фигурантке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). По состоянию на момент публикации, она находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины сорвала подготовку новых ракетно-дронных атак РФ по Хмельницкой области, задержав агента ФСБ. Мужчина координировал удары по региону, собирая через соцсети информацию об украинских военных объектах. Полученные данные враг планировал использовать для обхода системы противовоздушной обороны.

Также OBOZ.UA сообщал, в Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента российской военной разведки (ГРУ), который организовал шпионскую деятельность с привлечением собственного 17-летнего сына. Злоумышленник корректировал удары российских оккупантов по объектам оборонно-промышленного комплекса города, собирая данные о стратегических предприятиях.

