СБУ разоблачила агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Хмельнитчину. Фото

Служба безопасности Украины сорвала подготовку новых ракетно-дронных атак РФ по Хмельницкой области, задержав агента ФСБ. Мужчина координировал удары по региону, собирая через соцсети информацию об украинских военных объектах. Полученные данные враг планировал использовать для обхода системы противовоздушной обороны.

О разоблачении сообщила Служба безопасности Украины. Оперативные действия проводились под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, задержанным оказался 53-летний местный житель, которого российская спецслужба привлекла к корректировке ударов по западным регионам Украины. Для сбора сведений он создал и администрировал Telegram-группу, которую подавал как площадку для обсуждения мобилизационных процессов.

Фактически же канал использовался для сбора данных о концентрации украинских военных и логистике Сил обороны.

В случае появления сообщений с потенциально ценной информацией агент напрямую контактировал с авторами сообщений, уточняя координаты объектов, места базирования подразделений и маршруты их передвижения. Особое внимание он уделял мобильным огневым группам, которые обеспечивают защиту воздушного пространства Хмельнитчины.

Кроме того, через собственный Telegram-ресурс злоумышленник пытался установить места расположения радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Собранную информацию он систематизировал в отчеты с фото и геолокациями и передавал кураторам из ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на этапе сбора разведданных, задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Во время обыска изъят смартфон, через который осуществлялась связь с российской спецслужбой.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

