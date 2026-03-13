Возвращение украинцев из-за границы включили в новую стратегию: что предлагает правительство

Возвращение украинцев из-за границы включили в новую Стратегию в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которую разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. В ближайшее время документ подадут на межведомственное согласование.

Об этом заявил глава Минсоца Денис Улютин. По его словам, разработанная его ведомством стратегия призвана охватить все ключевые вызовы, с которыми сталкиваются ВПЛ — от эвакуации до интеграции в общинах.

"Самый большой запрос среди ВПЛ – это жилье. Нужно решение, которое даст возможность людям иметь собственное жилье, а не постоянно находиться в МТП (мест временного проживания. – Ред.). Сейчас мы работаем над таким решением", – отметил Улютин.

Министр также сообщил, что новая Стратегия будет предусматривать отдельный блок, посвященный возвращению украинцев из-за рубежа. "Наше видение – пытаться избежать сепарации, избежать давления между ВПЛ и теми, кто будет возвращаться", – подчеркнул министр.

Также параллельно с этим в Минсоцполитики идет работа по другим направлениям:

IT-составляющая – создание специального веб-ресурса, который будет содержать пошаговый путь для внутренне перемещенных лиц (самодекларирование об эвакуации, перечень МТП, где можно остановиться на определенный период, блок реинтеграции).

– создание специального веб-ресурса, который будет содержать пошаговый путь для внутренне перемещенных лиц (самодекларирование об эвакуации, перечень МТП, где можно остановиться на определенный период, блок реинтеграции). Жилищные программы – субвенция в размере 1,5 млрд грн на обустройство временного жилья или поддержанного проживания и приобретение домов в сельской местности для ВПЛ.

– субвенция в размере 1,5 млрд грн на обустройство временного жилья или поддержанного проживания и приобретение домов в сельской местности для ВПЛ. Программа льготного кредитования для ВПЛ – государство компенсирует 70% первого взноса и ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также возмещает до 40 тыс. грн расходов на сопутствующие услуги по оформлению кредитного договора.

Украинские беженцы вернутся домой: 4 категории

По подсчетам Центра экономической стратегии (ЦЭС), менее половины из 5,6 млн украинских беженцев, находящихся за рубежом, планируют возвращаться на Родину. По разным сценариям после завершения войны за рубежом могут остаться 1,7-2,7 млн граждан, что усилит демографический кризис и старение населения в Украине. А больше всего склонны возвращаться:

классические военные беженцы – выезжали из-за боевых действий, 64% точно или скорее вернутся;

– выезжали из-за боевых действий, 64% точно или скорее вернутся; с сильной связью с Украиной – 51% точно или скорее вернутся;

– 51% точно или скорее вернутся; экономически уязвимые – женщины или одинокие матери, 28% точно или скорее вернутся;

– женщины или одинокие матери, 28% точно или скорее вернутся; новая жизненная траектория – молодые люди до 35 лет, 12% точно или скорее вернутся.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец января статус защиты в ЕС имели 4,38 млн украинцев. По сравнению с декабрем-2025 их количество выросло на 23 110 человек (+0,5%), а страны-лидеры по количеству принятых беженцев остаются неизменными:

