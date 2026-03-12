Отслеживал локации: СБУ задержала россиянина, который по заказу врага шпионил в разных регионах Украины. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали россиянина, который работал на российское Главное управление разведки. Завербованный отслеживал локации украинских войск, по которым россияне наносили воздушные удары.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Выяснилось, что у россиянина был вид на постоянное проживание в Украине, а сам он работал сварщиком в Днепропетровской области.

Что известно

Как выяснили силовики, во время рабочих командировок по Украине, фигурант узнавал координаты расположения ВСУ. Его интересовали пункты базирования зенитчиков, блокпосты и военные аэродромы в Днепропетровской области и на западе Украины.

В случае их обнаружения, завербованный наносил отметки на Google-карты для отчета российской разведке. Кроме того, находясь на западе Украины, он пытался обнаружить военные аэродромы. Сами же силовики его отслеживали давно.

"Контрразведка СБУ держала этого россиянина "в поле зрения" еще с начала его шпионской активности. Таким образом удалось не только задокументировать его преступления, но и обезопасить все локации Сил обороны, которые разведал фигурант", — говорится в сообщении.

Завербованного поймали по месту его проживания в Кировоградской области. Согласно установленной информации, ГРУ завербовало россиянина через его давнего знакомого, который является коллаборантом на временно оккупированной территории Запорожской области. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами его сотрудничества с российской военной разведкой.

Силовики сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ "Несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения". Злоумышленника взяли под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники СБУ сообщили о подозрении командиру взвода 37 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Магомедмирзе Сулейманову, причастному к военным преступлениям. Российский военный жестоко убил гражданскую женщину во время временной оккупации Киевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровно правоохранители предотвратили новую попытку россиян совершить теракт. Силовики СБУ действовали на опережение и задержали агента РФ, когда он закладывал самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия.

