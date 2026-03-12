Агента РФ поймали во время закладки бомбы: СБУ предотвратила новый теракт в центре Ривного. Фото

В Ривном правоохранители предотвратили новую попытку россиян совершить теракт. Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали агента РФ, когда он закладывал самодельную бомбу возле кофейни в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия.

Видео дня

Заказ России выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, в поле зрения российских спецслужб фигурант попал, отыскивая "деньги на дозу" в Telegram-каналах. Завербованного агента оккупанты "отправили" в Ривное, там он поселился в съемной квартире, где по инструкции российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство.

Злоумышленник замаскировал бомбу в кастрюле и снарядил гайками для усиления поражающего действия. После закладки взрывчатки оккупанты планировали отдаленно привести ее в действие с помощью звонка на мобильный телефон, который был примотан к бомбе.

По материалам дела, для конспирации фигурант надел военную форму, направляясь на место запланированного теракта. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после теракта во Львове в ночь на 22 февраля в Национальной полиции сделали выводы и внесли изменения в работу правоохранителей. В частности, полиция увеличила время реагирования на вызовы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прогремел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, вследствие которого пострадали семь полицейских. Это происшествие квалифицировали как теракт.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля еще один теракт произошел в Днепре. В Амур-Нижнеднепровском районе города прогремел взрыв внутри административного здания полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!