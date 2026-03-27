Был на постоянной связи с куратором: СБУ задержала под Покровском предателя, который наводил удары врага по артиллерии ВСУ. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области еще одного завербованного российским Главным управлением разведки. Злоумышленник корректировал воздушные удары российских войск по ВСУ на Покровском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По материалам дела, благодаря завербованному, россияне должны были атаковать укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая сдерживала продвижение вражеских штурмовых отрядов.

Как стало известно, авиаудары наводил завербованный безработный житель Доброполья. В ГРУ им заинтересовались, когда он публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки он объезжал Покровский район и в случае обнаружения военных объектов проводил доразведку для фотофиксации на Google-картах. В случае получения координат тактическая авиация ВКС РФ планировала осуществить по ним авиаудары с использованием бомб КАБ-1500.

Силовики СБУ сорвали вражеские намерения, разоблачили агента и арестовали его после проведения мероприятий по обеспечению безопасности позиций ВСУ. Для координации разведвылазок фигурант находился на постоянной связи с куратором ГРУ, чьюличность уже установили в силовом ведомстве.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом и сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила масштабную диверсию в Кропивницком. Силовикам удалось задержать завербованного агента ФСБ, который готовил подрыв опорной электроподстанции в областном центре, забирая самодельную бомбу из тайника на въезде в город в комендантский час.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ задержала предателя из "Укрзалізниці", который сливал врагу локации техники ВСУ в Славянске. 33-летний злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

