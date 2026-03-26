Подготовил взрывчатку: СБУ задержала агента ФСБ, который хотел обесточить Кропивницкий. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабную диверсию в Кропивницком. Силовикам удалось задержать завербованного агента ФСБ, который готовил подрыв опорной электроподстанции в областном центре.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Его удалось поймать, когда он в комендантский час забирал самодельную бомбу из тайника на въезде в город.

По материалам дела, взрывчатка была снаряжена пластидом массой 300 грамм и мобильным телефоном для дистанционной активации. Агент собирался на такси перевезти бомбу к месту диверсии, чтобы заложить ее возле трансформаторов опорной электроподстанции, и взорвать.

Таким образом россияне планировали уничтожить ключевой энергоузел, который питает большинство стратегических и социальных объектов города.

По материалам дела, задание вражеских спецслужбистов выполнял завербованный местный безработный. В поле зрения Лубянки он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах. Поддавшись обещаниям, агент получил от российских спецслужбистов координаты тайника с бомбой и локацию запланированной диверсии.

Во время обыска у задержанного изъята взрывчатка и смартфон с доказательствами работы на врага.

СБУ сообщила ему о подозрении в госизмене, кроме этого, решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений по факту подготовки диверсии. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

