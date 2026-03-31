Брали €10 тыс. за каждого 'клиента': на Буковине разоблачили масштабный канал переправки уклонистов за границу. Фото и видео

На Буковине правоохранители обнаружили организованную преступную группу, которая наладила прибыльный бизнес на нелегальной переправке мужчин призывного возраста в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 10 тысяч евро за каждого "клиента".

Об этом сообщили пресс-службы ГПСУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Фигурантам сообщено о подозрении.

Как действовала схема

По данным следствия, в состав преступной группы входило семь человек. Организатором оказался 43-летний житель приграничья, который привлек к преступной деятельности еще шестерых сообщников, которые в совершенстве знали местность.

Между ними было четкое распределение ролей – от поиска "клиентов" до сопровождения горными маршрутами и преодоления инженерных сооружений на линии границы.

В поселке обустроили своеобразный "хаб", где мужчин собирали, инструктировали и готовили к нелегальному переходу. В дальнейшем их небольшими группами по 5-7 человек выводили по лесу в Румынию. Свои действия злоумышленники координировали с помощью раций и используя тепловизоры и приборы ночного видения.

В период с ноября 2025 года по март 2026 года правоохранители зафиксировали по меньшей мере четыре факта незаконной перевозки и задержали более 20 человек, которые пытались пересечь границу.

Общая прибыль дельцов превысила 200 тысяч евро.

Что обнаружили обыски

Правоохранители провели почти 40 обысков в местах проживания подсудимых и по адресам, где мужчины находились до переправы. В одном из домов обнаружили еще шестерых мужчин, подготовленных к переправке за границу.

Во время обысков были изъяли мобильные телефоны, деньги, черновые записи, радиостанции, тепловизоры и другие доказательства.

Какое наказание ожидает злоумышленников

Всем обвиняемым сообщили о подозрении по части 3 статьи. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанным грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации и разоблачили восьмерых организаторов сделок в разных регионах Украины. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов США избежать призыва по поддельным документам или помогали бежать за границу.

