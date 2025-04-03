Адвокат Шария и 'эксперт' Медведчука: СБУ разоблачила предателей, продвигавших план Путина по 'внешнему управлению' Украиной. Фото

Заявление российского диктатора Владимира Путина о "внешнем управлении" Украиной было спровоцировано рядом аналогичных заявлений украинских предателей. Служба безопасности Украины разоблачила их и сообщила им о подозрении согласно ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, а также сговор о совершении таких действий в составе группы.

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Как отмечают в СБУ, все фигуранты скрываются в России. Однако они уже провозгласили себя "единственной легитимной властью" нашего государства и продвигают план капитуляции Украины.

Напомним, 27 марта Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. Это, по словам главы государства-агрессорки, якобы нужно для проведения выборов в Украине. Диктатор подчеркнул, что считает действующее руководство Украины нелегитимным.

Недавно вышеупомянутые украинские предатели посетили форум "единства" в Москве, где и продвигали тезис Путина, что для длительного мира в Украине необходимо создать переходную администрацию под контролем РФ и США, которая временно руководила бы Украиной. Кстати, участие в форуме принял также идеолог российского фашизма Александр Дугин.

данным СБУ, лидером этой группировки является Дмитрий Василец. Это глава запрещенной партии "Государство", уже имеющий заочный срок заключения за поддержку вооруженной агрессии РФ, напомнили в Службе.

К подрывной деятельности он привлек своих "единомышленников":

Валентина Рыбина – адвоката Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене;

Александра Скубченко – "политэксперта" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александра Семченко – заместителя председателя запрещенной партии "Государство", ранее проживавшего в Киеве, а сейчас скрывающегося в России;

коллаборанта Павла Онищенко – руководителя прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на РосТВ, собирает "донаты" на приобретение вооружений для оккупантов;

пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, еще в 2014 году поддержавшего захват полуострова и ушедшего на сотрудничество с РФ.

Они создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении "онлайн-референдума" по поводу будущего Украины, а также разработали копию портала "Дія", чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования.

После создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задачу от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах ЕС как "альтернативу" диппредставительствам Украины.

Однако следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, на заявление Путина о введении "внешнего управления" в Украине отреагировали в Еврокомиссии. Там заявили, что не видят смысла комментировать заявления российского диктатора, поскольку он военный преступник и находится в розыске.

В Вашингтоне также отреагировали на очередной вброс российского диктатора. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что правление в Украине определяется его конституцией и народом.

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