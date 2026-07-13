52-летний мужчина скончался после пребывания в Кременчугском ТЦК: в ГБР раскрыли подробности

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном центре временного содержания и следственного изолятора попал в реанимацию с тяжкими травмами. На момент публикации правоохранительные органы проверяют все обстоятельства происшествия и устанавливают возможных причастных.

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Уголовное производство возбуждено по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Подробности дела сообщили в пресс-службе ГБР.

Что известно

Вечером 2 июля полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 52-летний мужчина. В ходе беседы у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Ночью 3 июля его доставили в Кременчугский районный центр временного содержания и следственного изолятора, где он находился до 4 июля. На момент публикации правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений именно в этот период.

После этого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одной из больниц Кременчуга. 5 июля ему провели операцию, однако 9 июля он скончался.

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что такие телесные повреждения могли быть вызваны ударом тупым предметом.

Дело расследуется по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировали сразу целый ряд нарушений в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Среди прочего, зафиксирован факт содержания шестерых мужчин, имевших право на отсрочку от мобилизации.

Также OBOZ.UA сообщал, что военнослужащему, которого подозревают в избиении капеллана и подполковника во время службы в полку "Скала", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о двух отдельных эпизодах насилия, произошедших в Харьковской области в 2025 году.

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