Без связи и со сломанными ребрами: омбудсмен заявил о нарушении прав человека в Николаевском ТЦК. Фото

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировали сразу целый ряд нарушений в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Среди прочего был зафиксирован факт задержания шестерых мужчин, имевших право на отсрочку от мобилизации.

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Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, только после вмешательства его представителей удалось освободить "людей, которых не имели права удерживать".

Потеряли связь на три недели

"Ко мне обратился брат мужчины, которому, по предварительным данным, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели – 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит. Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека", – рассказал омбудсмен.

Только по результатам проверки этих шестерых мужчин "удалось освободить".

Что показательно – у человека со сломанными ребрами и так"есть законные основания для отсрочки – он самостоятельно ухаживает за своей 80-летней матерью", – добавил Лубинец.

Вопиющий случай

"Среди содержавшихся в ТЦК был отец ребенка с инвалидностью. Предварительно, во время задержания мужчины, произошел вопиющий случай – сотрудник полиции, вероятно, ударил его сына ногой. Парень остался один на улице вечером, а из-за пережитого стресса и сахарного диабета его состояние ухудшилось", – рассказал омбудсмен.

По словам Лубинца, Николаевская областная прокуратура по данному факту уже начала досудебное расследование (по статье о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции).

Тяжелые заболевания

Также представителям омбудсмена удалось спасти в указанном ТЦК и четверых больных мужчин. У двоих из них тяжелые заболевания, у еще одного — вирусный гепатит, а у еще одного – проблемы с коленом.

"Всех этих людей освободили и предоставили возможность оформить необходимые документы для отсрочки или пройти дополнительное медицинское обследование", – рассказал уполномоченный ВР по правам человека.

Реакция на действия ТЦК

Лубинец сообщил, что по инициативе его представителя в ГБР и прокуратуру направлены сообщения о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников полиции и ТЦК.

"Когда человека приходится "освобождать" из ТЦК и СП, хотя у него есть законные основания для отсрочки или требуется медицинское обследование, – это уже не ошибка, а системная проблема. Мобилизация должна происходить в рамках закона, с уважением к человеческому достоинству, праву на связь с родными, медицинскую помощь и надлежащую проверку документов. И каждый факт незаконного удержания или превышения полномочий должен получить жесткую правовую оценку", – добавил коллега Лубинца, его представитель в Закарпатье Андрей Крючков.

Другие случаи с ТЦК

В поселке Летичев Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки. После нескольких выстрелов он скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Волыни представителей ТЦК избили лопатами и повредили автомобиль. В ходе инцидента один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.

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