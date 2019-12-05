В Україні вступили в силу нові правила по житловим будинкам

В Україні з 1 грудня 2019 року набули чинності нові державні будівельні норми.

Відтепер, зокрема, дозволяється вбудовувати громадські заклади в багатоповерхових житлових будинках на поверхах вище 3-го, йдеться на сайті Мінрегіону.

Раніше громадські заклади можна було вбудовувати тільки на перших трьох поверхах багатоповерхових житлових будинків і на самому верхньому поверсі.

Також нові ДБН скасовують обов'язкове проектування радіоточки в квартирі.

Тепер нова вимога – це наявність не менше однієї радіоточки на цілий будинок (для можливості отримання екстреної інформації).

Нові ДБН вводять ряд змін в проектування житла pixabay.com

Нові правила також регламентують обов'язкове проектування ліфтів в новобудовах мінімум з 4 поверхами.

Раніше наявність ліфтів було обов'язковим в будинках від 5 поверхів.

Крім того, слідуючи європейським вимогам, тепер допускається проектування тільки енергоефективного житла не нижче класу "С".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям також з 1 грудня 2019 року змінили правила планування квартир.

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